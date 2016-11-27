انتظارات مردم از منتخبان خود درمجلس بارسالت نمایندگان منافات دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سلیمانی امروز یکشنبه در همایش نخبگان استان کرمانشاه که در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: متاسفانه عدم آگاهی از وظایف نمایندگان مشکلاتی ایجاد کرده و سبب اتلاف وقت نمایندگان برای مسائل کوچک شده است.

سلیمانی با بیان اینکه باید مردم را با وظایف اصلی نمایندگان مجلس آشنا کرد، گفت: متاسفانه مردم از نمایندگان انتظار کار اجرایی دارند و بنده شخصا همه وقتم شده دریافت نامه‌های مردم و در مجلس نیز همین وضع را داریم.

وی نگرانی‌های شخصی را چالش اصلی در این حوزه عنوان کرد و گفت: متاسفانه ما هر چیزی را از راهش نمی خواهیم و روال طوری شده که مردم اعمال قدرت سیاسی را برای انجام امور اجرایی می‌خواهند و متاسفانه این باور عمومی شده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه افزود: کسی حاضر نیست بپذیرد که همه باید سرجایشان باشند و دستگاه اجرایی هم وظایفش راانجام دهد و ما ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها را داشته باشیم.

سلیمانی گفت: ما نمایندگان باید از دستگاه‌های اجرایی مطالبه گر باشیم چطور است که ما خیلی خوب تلاش می کنیم چیزی را بسازیم اما خوب خرابی می‌کنیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه بیان کرد: مردم باید از اعمال قدرت تقنینی نمایندگان خود استفاده کنند در حالیکه اکنون غایت چیز دیگری شده است.

وی خواستار شفاف سازی بنیاد نخبگان در خصوص سهم استان از نخبگان کشور و جایگاه استان و نیازسنجی در این حوزه شد و گفت: باید برای توسعه سرمایه انسانی ماهر و دانا و آگاه تلاش کنیم.

سلیمانی بیان کرد: دغدغه اساسی ما رفع بیکاری است و نخبگان بگویند که برای این مشکل چکار کنیم و ما چطور از داشته ها ارزیابی کنیم تا کرمانشاه از غبار و کدورت زشت بیکاری درآید و نخبگان باید ایده بدهند.