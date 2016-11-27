به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا آقامیرزایی صبح یکشنبه در جلسه پیشگیری از مواد مخدر که در سالن اجتماعات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برگزار شد، اظهار داشت: استان لرستان در زمینه کاهش آلودگی مواد مخدر در سطح کشور موفق بوده و شش رتبه رشد مثبت داشته است.

کاهش آلودگی به مواد مخدر در لرستان

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان لرستان ادامه داد: برای موفقیت هر چه بیشتر در این زمینه باید همه دستگاه ها و به ویژه نمایندگان استان همکاری بیشتری داشته باشند تا اعتبارات کافی در این زمینه جذب شود.

آقامیرزایی عنوان کرد: متاسفانه اعتبارات ما در بخش های مختلف حدود یک میلیارد تومان بوده که حدود ۶۰۰ میلیون تومان آن نیز در حوزه درمان هزینه می شود.

وی اضافه کرد: پیشگیری از آسیب های اجتماعی و به ویژه مواد مخدر به صورت جدی باید در دستور کار همه بخش های مرتبط باشد تا خروجی مناسب داشته باشد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان لرستان ادامه داد: ما بیش از آن که به عدد و رقم اعتقاد داشته باشیم معتقد به انجام خدمت در حوزه مبارزه با اعتیاد و آسیب های این حوزه هستیم.

انتقاد از عدم حضور برخی دستگاهها در جلسات

آقامیرزایی خاطر نشان کرد: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان لرستان و کرمان در هفت ماه اول سال جاری در زمینه برگزاری جلسات بین دستگاههای عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و شهرستان ها رتبه اول را کسب کرده و انتظار داریم که همه دستگاه های همکار در این زمینه در جلسات شرکت کنند.

وی با بیان اینکه نباید به بحث پیشگیری و برنامه ریزی برای کاهش آسیب های این حوزه کم توجهی شود، گفت: نباید وضعیت به گونه ای باشد که دستگاهی از ۹ جلسه این شورا در ۵ جلسه آن شرکت نکند.

آقامیرزایی افزود: این کار سبب می شود اثربخشی و نتیجه مطلوب حاصل نشود.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین برنامه هایی که در زمینه کاهش اعتیاد و آسیب های آن در دستور کار بوده، آموزش به دانش آموزان است که امیدواریم وقفه کوتاهی که در این زمینه ایحاد شده، به سرعت برطرف شود.

ارائه آموزش های پیشگیری از اعتیاد به دانش آموزان

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان لرستان ادامه داد: در حال حاضر به دانش آموزان سه شهرستان خرم آباد، بروجرد و دلفان آموزش های لازم ارائه شده است و اجرای این دوره ها در سایر شهرستان ها نیز در دستور کار است.

آقا میرزایی عنوان کرد: نیروی انسانی مهمترین سرمایه هر جامعه ای بوده و باید کاهش آسیب ها در این بخش با جدیت پیگیری شود و در این راستا در سال ۹۵ علیرغم وجود مشکلات مالی، اجرای کارهای تخصصی و علمی را در دستور کار قرار داده ایم.

وی اضافه کرد: ما موفق شدیم در سال ۹۴ دو برابر سال ۹۳ اعتبار جذب کنیم و در خصوص اجرای برنامه های علمی و تخصصی نیز آموزش دانش آموزان دوم متوسطه و والدین و معلمین آدر دستور کار قرار گرفته است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان لرستان ادامه داد: اجرای این طرح به ۳۵۰ میلیون تومان اعتبار نیاز دارد که ۲۵۰ میلیون تومان آن از طریق ستاد مبارزه با مواد مخدر و ۱۰۰ میلیون تومان آن نیز از طریق استانداری لرستان تامین می شود.

معاون آموزش و پرورش: حجم فعالیت های این دستگاه زیاد است

آقامیرزایی خاطر نشان کرد: تا کنون حدود دو ماه در اجرای این طرح تعلل شده و انتظار داریم که همکاری بیشتری از سوی آموزش و پرورش با شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان صورت بگیرد.

وی اضافه کرد: سال گذشته ۶۴ مستند رادیویی و تلویزیونی برای فرهنگسازی و کاهش آسیب های این حوزه تهیه شده و امسال نیز ۶۴ مستند دیگر از رادیو و تلویزیون استان پخش می شود و برخی از آنها نیز پخش شده اند.

فرید بهرامی معاون تربیتی آموزش و پرورش استان نیز در این جلسه گفت: باید تلاش های بیشتری در زمینه برگزاری این کلاس های آموزشی انجام شود.

وی افزود: حجم برنامه ها و فعالیت های آموزش و پرورش بسیار زیاد بوده و اجرای این دوره ها نیازمند تلاش شبانه روزی است.

آرش احمدی قائم مقام صدا و سیمای مرکز لرستان نیز در این جلسه گفت: باید جذابیت و اثرگذاری برنامه های این حوزه افزایش یابد و علاوه بر مستند تولید تله فیلم، انیمیشن، تله تئاتر و ...هم در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: باید ساختارهای موثر و برنامه های فاخر بیشتری برای مبارزه با مواد مخدو و پیشگیری از اعتیاد و آسیب های آن در دستور کار قرار بگیرد.