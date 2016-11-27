ساخت یک وای فای بسیار کوچک برای گسترش اینترنت اشیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساینس بلاگ، تا به امروز آرزوی مرتبط کردن تمام اشیای جهان، در حد یک رویا باقی مانده است. برای تبدیل این آرزو به واقعیت جهان نیازمند طبقه جدیدی از رادیوهای وای فای کوچک و کم مصرف است تا بتواند از طریق یک شبکه دستورهای مورد نظر را به دستگاه ها ارسال کند.

ایده اصلی « HitchHike» نیز همین است. این یک دستگاه رادیویی وایرلس کوچک است که گروهی از محققان دانشگاه استانفورد در حال ساخت آن هستند.

ساچین کاتی محققی که رهبری این پروژه را برعهده دارد، در یادداشتی می نویسد: HitchHike در حقیقت نخستین سیستم خودکار وای فای است که انتقال اطلاعات را با استفاده از کمترین میزان انرژی انجام می دهد. همچنین می توان آن را همراه دستگاه های وای فای موجود بدون هیچ گونه تجهیزات اضافی به کار برد و آن را همراه تلفن همراه یا روتر وای فای استفاده کرد.

این دستگاه چنان کم مصرف است که باتری کوچک سکه ای آن عمری ۱۰ ساله یا بیشتر خواهد داشت. از سوی دیگر این دستگاه کوچک دارای قابلیت امکان برداشت انرژی از امواج رادیویی است. حتی می تواند از انرژی الکترومغناطیسی که در اطراف دستگاه به وجود می آید، نیز استفاده کند.

به گفته کاتی HitchHike قابلیت استفاده گسترده تر در حوزه اینترنت اشیا را نیز دارد. همچنین سه تا پنج سال دیگر امکان افزودن HitchHike به دستگاه های وایرلس فراهم خواهد شد.