عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت ایام رحلت پیامبر اکرم(ص) و هم چنین شهادت امام حسن مجتبی (ع) از برگزاری مراسم ۲۸ صفر در کرمانشاه خبر داد.

وی افزود: مراسم گرامیداشت یاد و خاطر پیامبر عظیم الشان جهان اسلام حضرت محمد (ص) فردا ساعت ۱۰ صبح در نقاط مختلف شهر کرمانشاه اعم از میدان آزادی و چهار راه مدرس توسط هیئت های عزاداری نیروهای مسلح و هیئت های عزادراری شهر کرمانشاه برگزار می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: این هیئت ها در ادامه عزاداری خود به سمت مسجد جامع مکان برگزاری مراسم حرکت کرده و در محل مسجد جامع تجمع و عزاداری می کنند.

وی گفت: در این مراسم، علاوه بر مداحی و ذکر مصیبت، قرائت زیارت ازبعید پیامبر از راه دور را توسط مداحان نامی استان خواهیم داشت.

سروری، سخنران این مراسم را حجت الاسلام پاک رای از اساتید حوزه علمیه قم اعلام کرد و گفت: در ادامه این مراسم نماز جماعت ظهر و عصر نیز به امامت آیت الله علما برگزار می شود و غذای نذری نیز برای نهار عزاداران در نظر گرفته شده است.

وی از مردم شریف استان دعوت کرد تا چون همیشه در این مراسم باشکوه حضور داشته باشند و به عزاداری برای پیامبر اکرم(ص) و امام حسن مجتبی (ع) بپردازند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه از پخش مستقیم این مراسم از شبکه زاگرس و شبکه های مختلف صدا و سیما خبر داد.