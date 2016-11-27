عملکرد مسئولان زیر ذره بین مردم است/ رضای خدا در گرو رضای خلق

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی پیش از ظهر یکشنبه در نهمین جلسه شورای اداری شاهرود به میزبانی فرمانداری ویژه شاهروداین شهرستان با اشاره به نامه امام علی(ع) به مالک اشتر، ابراز داشت: آن حضرت در این نامه معروف که تمام مدیران باید آن را در میز کارشان داشته باشند، می فرمایند، «ای مالک تو را فرستادم به منطقه ای که پیش از تو حاکمانی اعم از جاهل و عادل بودند و همان طور که پرونده حاکمان قبلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت مردم همین نگاه را نیز به پرونده حاکم جدید خواهند داشت.» و این نشان از تاکید مولای متقیان(ع) درباره حق الناس است.

وی افزود: خدا با زبان بندگانش با ما رفتار می کند و باید بدانیم که جانشین دیگران هستیم و مسئولیت پایدار نیست و اگر مردم مسئولان را مورد قضاوت قرار می دهند دلیل بر کینه و عداوت نیست بلکه هدف بررسی عملکردی اشخاص محسوب می شود.

رضای خدا در گرو رضای خلق است

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان شاهرود با بیان اینکه مسئولان باید بدانند که در مرحله نخست عملکرد آنها زیر نظر حق است و سپس مردم درباره آن قضاوت خواهند داشت، اظهار کرد: اگر فرد مسئولی با خوبی و نیکی با مردم رفتار کرد خداوند نیز کرامت انسانی را شامل حال او خواهد کرد و اگر به نحو ناشایست با مردم عمل کرد خدای متعال برکت را از سفره و روزی او حذف خواهد کرد.

امینی با بیان اینکه رضای خدا در گرو رضای خلق است، تصریح کرد: امروز مسئولان ما باید در گره گشایی از کار مردم بکوشند و حتی پاسخ منفی را با نرمی به مردم ارائه دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن بیان اینکه راهپیمایی اربعین نمایش قدرت و شکوه جهان اسلام بود و خوشبختانه شیعیان توانستند با برگزاری با شکوه این مراسم اقتدار جهان اسلام را به رخ استکبار بکشند، افزود: دشمن باید بداند انفجار اخیر در کشور عراق نمی تواند کوچکترین خدشه ای به عظمت این آئین وارد کند.

امام جمعه شاهرود افزود: پیاده روی رضوی و کاروان های حرم امام هشتم شیعیان در این هفته نیز فرصتی است تا میزبان سیل عظیمی از زائران امام رضا(ع) باشیم لذا مسئولان دستگاه های اجرایی و آحاد مردم در این امر اهتمام و تلاش کافی را منظور کنند.