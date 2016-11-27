نخبگان باید در راس امور باشند/نخبگی نباید با سیاست آمیخته شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا امروز یکشنبه در همایش نخبگان استان کرمانشاه که در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: پیامبر گرامی اسلام(ص) جامعه آن روز عرب را تغییر داد اما آیا نخبگان نمی‌توانند جامعه امروز را تغییر دهند.

نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه در میان قشر نخبگان مطالبه گری چندان مورد بحث نیست در صورتیکه نخبگان باید باید از مسئولین و نمایندگان پرسشگر و مطالبه‌گر باشند.

حجت الاسلام حسینی کیا تاکید کرد: نخبگان جامعه باید در راس امور وپیگیر کارها باشند و این مهم از رسالت‌های نخبگان است.

این نماینده مجلس با تاکید بر عدم سیاسی کاری در حوطه نخبگان بیان کرد: نخبگان نباید ناامید شوند بلکه باید پیگیر باشند و نکته مهم این است که نخبگی را نباید با سیاسی کاری قاطی کرد.

وی بیان کرد: یکی از این از آفت‌ها این است که هرکس جای خود را رها می‌کند و به جایگاه‌های دیگر تغییر پیدا می‌کند وقتی در استان، خود را قبول نداریم آنوقت کمترین دیگران بر ما حاکم می‌شود. مسندی که یک نخبه کرمانشاهی باید در آن بنشیند کسی دیگر نشسته و آن وقت داد هم بزنیم فایده ندارد در صورتیکه باید با وحدت و یکرنگی کار را جلو ببریم.

حجت الاسلام حسینی کیا اظهار کرد: بنیاد نخبگان چقدر توانسته استعدادهای نخبگان را در حد نیازهای استان جهت دهی کند. تا کی باید فقط به پیشینه ببالیم باید برای آینده هم فکری کنیم تا کی باید سر سفره گذشتگان بنشینیم.

وی با بیان اینکه باید نخبگان را پرورش داد، گفت: مجمع نمایندگان استان به نخبگان به عنوان مشاوران امین و دیده بانانی که در بطن جامعه هستند نیاز دارد و ما به شما نیاز داریم. نخبگان به ما طرح و گره‌های کور را نشان دهند تا ما آن را برطرف کنیم.

حجت الاسلام حسینی کیا افزود: متاسفانه رسالت نمایندگان گم شده و کار ما شده اجرای امور مختلف آب و فاضلاب و... و لذا در عرصه فرهنگ سازی به کار جهادی نیاز داریم و در این صورت شرایط انتخابات‌های آینده نیز بر اساس نخبگی خواهد بود و گره‌های ما را نخبگان باز خواهند کرد.