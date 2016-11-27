طرح ملی واکسیناسیون رایگان طیور بومی در گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح ملی واکسیناسیون رایگان طیور بومی در ۵۰ درصد از روستاهای استان گلستان علیه بیماری مسری نیوکاسل به شکل همزمان پیش از ظهر یکشنبه با همکاری دامپزشکی، بسیج سازندگی و دهیاریها در سطح روستاهای استان اجرا شد.
مدیرکل دامپزشکی استان هدف از اجرای این طرح را ایمنسازی طیور بومی اعم از مرغ، خروس، اردک، غاز، بوقلمون، بلدرچین و کبوتر عنوان کرد و گفت: با این عمل میزان قابلتوجهی از شیوع بیماری در طیور صنعتی کاسته خواهد شد و از همین رو سهم بسزایی در بالا بردن بهرهوری اقتصادی در این صنعت دارد.
رضا وفایی با بیان اینکه این طرح بهصورت کاملاً رایگان اجرا میشود و استقبال خوبی نیز از آن صورت گرفته است، تصریح کرد: در مرحله نخست اجرای این طرح یک هزار و ۲۰ بسیجی در گروه های جهادی کار واکسینه کردن طیور بومی را انجام می دهند.
وی تاکید کرد: در فاز اول این طرح که از امروز یکشنبه شروع شده است، ۵۰ درصد طیور روستاهای استان گستان را که بیشترین احتمال درگیری و نزدیکترین فاصله را با مزارع پرورش طیور صنعتی داشتهاند مورد واکسیناسیون قرار میدهیم.
وفایی اظهار کرد: در فاز دوم که اواخر سال جاری انجام خواهد شد طیور روستاه های باقیمانده استان نیز مورد واکسیناسیون قرار خواهند گرفت.
وی افزود: همکاری روستاییان در اجرای هر چهبهتر و سریعتر این طرح کمک شایانی به ما میکند تا بتوانیم سطح ایمنی قابل قبولی در جمعیت طیور روستایی داشته باشیم.
مسئول اداره مبارزه با بیماری طیور، زنبور و کرم ابریشم دامپزشکی گلستان گفت: طبق درخواست سازمان دامپزشکی اسامی ۵۰ درصد روستاهای گلستان که شامل ۵۱۰ روستا است را به سازمان اعلام کردیم و ۴۹۵ هزار دوز واکسن برای واکسیناسیون طیور دریافت کردیم.
رجب شیخالاسلامی افزود: ما بهطور میانگین هزار دوز واکسن برای هر روستا در نظر گرفتهایم و چون در برخی از روستاها نیاز به واکسن بیشتری اعلام شد ۳۵۰ هزار دوز مجدداً از سازمان دامپزشکی دریافت کردیم.
گلستان پایلوت اجرای واکسیناسیون بوده است
وی تصریح کرد: این طرح واکسیناسیون یکروزه به اتمام میرسد و برای این کار از اکیپهای دونفره برای هر روستا استفاده کردیم.
مسئول اداره مبارزه با بیماری طیور زنبور و کرم ابریشم گفت: از سال ۹۲ کار واکسیناسیون به شکل تزریقی انجام میشد و چون طیور بومی ظرفیت ابتلا به بیماری نیوکاسل رادارند تصمیم گرفتیم آنها را نسبت به این بیماری ایمن کنیم و با این کار طیور صنعتی ما هم قابلکنترل میشوند.
شیخالاسلامی در رابطه با بیماری نیوکاسل گفت: بیماری نیوکاسل یک بیماری مهلک برای طیور است و در طیور صنعتی این واکسیناسیون انجام میشود اما سازمان دامپزشکی بر اساس تجربیات قبلی تصمیم گرفت این واکسن را به شکل سراسری استفاده کند.
وی تصریح کرد: استان گلستان سال گذشته طرح پایلوت این واکسن بوده که پس از موفقیت به ۱۲ استان دیگر هم تعمیم داده شد و این واکسیناسیون هر سه ماه یکبار تکرار میشود.
شیخالاسلامی گفت: واکسیناسیون کل کشور در بودجه سال ۹۶ در نظر گرفتهشده و از سال آینده به شکل سراسری برگزار میشود.
وی تأکید کرد: تمام امکانات برای واکسیناسیون ۵۱۰ پایگاه فراهم است و در حال حاضر اعلام کردیم اگر واکسن کم بود تعداد طیور را یادداشت و اطلاعرسانی کنند تا روز پنجشنبه مجدداً از تهران تأمین شود.
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