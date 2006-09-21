به گزارش خبرگزاري "مهر"، "السماني الوسيله المساني" وزير مشاور در امور خارجي سودان در گفتگو با خبرگزاري فرانسه اظهار داشت: تمديد ماموريت مورد استقبال است.

گفتني است اتحاديه آفريقا شب گذشته مدت ماموريت نيروهاي خود در منطقه ناآرام دارفور در غرب سودان را تا 31 دسامبر (دهم ديماه) تمديد كرد.

رئيس جمهوري بوركينافاسو گفت كه شوراي صلح و امنيت اتحاديه آفريقا در اجلاس خود در حاشيه نشست هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصميم به تقويت و پشتيباني از ماموريت اتحاديه آفريقا در دارفور با تكيه بر مشاركت كشورهاي آفريقايي و حمايت لجستيكي و مادي سازمان ملل و حمايت مالي اتحاديه عرب گرفته است.

گفتني است "عمر البشير" رئيس جمهوري سودان ديروز بار ديگر با اعلام مخالفت خود با استقرار هرگونه نيروي بين المللي در منطقه دارفور، از طرح غرب براي تجزيه اين كشور در جهت حفاظت از امنيت رژيم صهيونيستي پرده برداشت.

وي گفت: طرحي براي تقسيم كشورهاي منطقه از جمله سودان به منظور حفاظت از امنيت اسرائيل وجود دارد.

البشير همچنين بر پايبندي به ابقاي نيروهاي اتحاديه آفريقا در اين منطقه تاكيد كرد.