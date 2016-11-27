به گزارش خبرگزاری مهر، کوارتت زهی «رسپینا»، گروه «نوای هنگام» و گروه «آرین کشیشی» با پایان گرفتن ایام عزاداری ماه صفر در تالار رودکی تهران میزبان علاقه مندان موسیقی طی نوبت های مختلف خواهند بود.

کوارتت زهی رسپینا در تالار رودکی اجرا می شود

کنسرت کوارتت زهی رسپینا سیزدهم و چهاردهم آذر ماه در تالار رودکی برگزار می شود. در این اجرا هنرمندانی چون آرش اسدنژاد سرپرست گروه و نوازنده ویلن، پوریا اصانلو نوازنده ویلن، دانیال جواربچی نوازنده ویلن آلتو و ارسلان علیزاده نوازنده ویلنسل خواهند نواخت.

در این کنسرت موسیقی، آثاری از کلود دبوسی، کارن کیهانی و کاوه میرحسینی اجرا خواهد شد.

کوارتت زهی رسپینا با هدف اجرا و ضبط آثار آهنگسازان ایرانی و آهنگسازان مطرح موسیقی کلاسیک جهان در تابستان ۱۳۹۵ فعالیت خود را شروع کرد. اعضای این کوارتت متشکل از نوازندگان ارکستر سمفونیک و ارکستر ملی فارغ التحصیل هنرستان موسیقی و از مدرسان هنرستان موسیقی پسران و دختران و دانشگاه عالی موسیقی هستند.

کنسرت کوارتت زهی رسپینا ۱۳ و ۱۴ آذر ماه ساعت ۲۰ در تالار رودکی برگزار می شود.

«نوای هنگام» به یاد استاد می نوازد

گروه موسیقی «نوای هنگام» پانزدهم آذر ماه در سالن رودکی ساعت ۲۰ روی صحنه خواهد رفت.

در این اجرا که در دو بخش اصفهان و دشتی اجرا می شود قطعات جدیدی به آهنگسازی مجتبی کشاورز نواخته خواهد شد.

گروه «نوای هنگام» از تابستان ۱۳۹۴ کار خود را آغاز کرد و اولین بار در برج آزادی اجرا داشته است و این اجرا که دومین اجرای این گروه در مجموعه بنیاد فرهنگی و هنری رودکی است به سرپرستی کوروش حجازی به یاد استاد رحمان مرادی که اعضای گروه از شاگردان این هنرمند بوده اند در تالار رودکی اجرا خواهد شد.

در این کنسرت کوروش حجازی سرپرست و نوازنده تنبک، مجید ابرون خواننده، نیما طباطبایی نوازنده تار، مزدک لامعی نوازنده کمانچه، ملینا فرجی نوازنده سنتور، یاسمین آقامحمدی نوازنده عود، الهه شفیعی نوازنده بم تار، مهناز اطهری نوازنده دف هنرنمایی خواهند کرد.

آرین کشیشی با اندکی تغییر به رودکی می آید

گروه موسیقی آرین کشیشی روز شانزدهم آذر در تالار رودکی با اندکی تغییر در گروه، به اجرای موسیقی می‌پردازد.



این نوازنده پیش از این کنسرت‌های خود را با چهره‌های سرشناسی چون حمزه یگانه نوازنده پیانو، هومن نامداری نوازنده ساکسیفون رضا آذرنجات نوازنده ترومپت، سهراب رمضان‌زاده نوازنده درامز و دارا دارایی نوازنده مهمان برگزار کرده بود و این‌بار قرار است به همراه یک گروه سه نفره (تریو) به اجرای موسیقی بپردازد.

این نوازنده گیتارباس که سابقه حضور در گروه‌های مختلف پاپ و تلفیقی را هم دارد درباره رپرتوار اجرایی برنامه می‌گوید: قرار است برای این کنسرت ۱۰ قطعه اجرا کنیم که پنج قطعه آن از ساخته‌های من، سه قطعه از آثار حمزه یگانه و دو قطعه هم از ساخته‌های آویشای کوهن (نوازنده کنترباس و آهنگساز سبک جز) خواهد بود.

آخرین اجرای گروه آرین کشیشی در جشنواره موسیقی فجر سال گذشته بوده و این گروه قرار است بار دیگر ۱۶ آذرماه به همت «موسسه باغ شیرین»، ساعت ۲۰ در تالار رودکی روی صحنه بروند.