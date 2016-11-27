گزارشی درخصوص کشته شدن زائران اصفهانی در حادثه حله اعلام نشده است

غلامحسین زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ هزار نفر با دریافت روادید از مرکز استان اصفهان در راهپیمایی بزرگ اربعین شرکت کرده‌اند، اظهار داشت: همچنین تعدادی از هم استانی‌های ما با مراجعه به مرزهای مهران، شلمچه و چذابه نسبت به دریافت ویزا و حضور در این راهپیمایی شرکت کردند.

وی با بیان اینکه با برآوردهای صورت گرفته بیش از ۹۰ درصد زائران استان اصفهان به کشور بازگشته‌اند، افزود: این در حالی است که هر زائر از زمان ورود به عراق به مدت ۲۰ روز اجازه ماندن در کشور عراق را داشته است.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه خوشبختانه در جاده‌های کشور و به ویژه استان اصفهان زائران استان دچار حادثه جدی نشدند، ابراز داشت: این در حالی است که حمله تروریستی به زائران اربعین حسینی در دو روز گذشته و در منطقه «الشوملی» در شهر حله در استان بابل عراق کام زائران اربعین حسینی را تلخ کرد.

وی با بیان اینکه بر اساس آخرین گزارشات ۸۰ نفر از زائران ایرانی در این حادثه کشته شده‌اند، افزود: در این راستا باید یادآور شوم که خوشبختانه تاکنون در خصوص کشته شدن زائران اصفهانی در این حادثه به اداره کل حج و زیارت استان اصفهان اعلام نشده است.