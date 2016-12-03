محمد قهرمانی تهیه‌کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت های جدید خود گفت: فعلا هیچ کار جدیدی را شروع نکرده ام زیرا نمی توانم سرمایه گذار برای آثارمان پیدا کنم. هرچند حوزه هایی که ما کار می کنیم عموما مربوط به جنگ نرم و مقاومت می شود، اما با این وجود نتوانستیم برای چنین آثاری هم سرمایه گذار جذب کنیم، این در حالی است که ارگان ها و نهادها حتی به ما نمی گویند که فیلمنامه های شما ضعیف است یا چه مشکلی دارد.

وی با ابراز تاسف از اینکه ایده ها و فیلمنامه‌هایی که برای مطالعه برای سرمایه گذاران می فرستد جواب مثبتی در پی ندارند، بیان کرد: پیش‌تر سازمان سینمایی اعلام کرده بود اگر اثری مربوط به بررسی فعالیت‌های داعش باشد از آن برای ساخت حمایت می شود، بر همین اساس ما هم «فرشتگان قصاب ۲» را با همین محوریت به سازمان سینمایی ارایه دادیم، اما این نهاد ما را به بنیاد سینمایی فارابی ارجاع داد. آنجا هم که رفتیم به ما گفتند این موضوع خارج از اولویت های کاری ما است.

مراجعه به نهادها و شنیدن جواب‌های منفی

تهیه‌کننده «فرشتگان قصاب» ادامه داد: ما در این میان آثار متفاوتی را به ارگان ها و نهادهای مختلف برای مطالعه ارایه دادیم، اما هیچ کدام از آنها پاسخی به ما ارایه نداده و جواب تلفن ما را هم ندادند. من حتی به انجمن سینمای دفاع مقدس هم مراجعه کردم، اما محمد حسین نیرومند مدیرعامل این نهاد گفت اولویت ما ساخت فیلم هایی درباره کتاب هایی است که رهبری روی آنها تقریظ کردند که در ادامه من هم برای ساخت چنین فیلم هایی اعلام آمادگی کردم. بعدا در یک مراسم افطاری آقای نیرومند را دیدم و از او پرسیدم که کار ما چه شد، که او گفت برای ساخت چنین فیلم هایی دیگران در اولویت هستند و به همین ترتیب چند سالی است که من بیکار هستم.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به مشکل مالی که برای فیلم سینمایی «گیرنده» به کارگردانی مهرداد غفارزاده پیش آمده است، عنوان کرد: من این فیلم را با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید کردم که در طول کار این مرکز به من گفت مبلغ ۱۱ میلیون تومان از قرارداد شما بابت مالیات کسر می شود. بر همین اساس من به اداره دارایی مراجعه کردم و گفتم ما معاف از مالیات هستیم. در آنجا از من برگه معاف از مالیات خواستند به همین دلیل من به سازمان سینمایی مراجعه کردم و برگه معافیت را گرفتم، اما بعد از مدتی که «گیرنده» اکران شد از سوی سازمان امور مالیاتی برگه ای برای من فرستاده شد که در آن عنوان شده بود من باید ۲۷ میلیون تومان بابت مالیات سودی که از این فیلم کرده ام به این اداره بپردازم.

تهیه‌کننده «شکارچی شنبه» اضافه کرد: این در حالی است که مبلغ قرارداد من برای این فیلم سینمایی ۵۶۰ میلیون تومان بود و چیزی که هزینه کرده بودم نزدیک به ۶۰۰ میلیون تومان بود، در واقع من نه تنها از ساخت «گیرنده» سود نکرده بودم بلکه ضرر هم کرده بودم و همچنان بابت این فیلم به عوامل بدهکار هستم. این را هم باید بگویم که در سازمان امور مالیاتی از من اسنادی را برای این موضوع خواستند و من هم اسناد را به آنجا بردم، اما آنچه که مدنظر آنها بود حاصل نشد و بر همین اساس حساب بانکی من را بستند و گفتند تو را ممنوع‌الخروج می کنیم. متاسفانه در این سازمان اصل بر این است که هر کسی به آنجا مراجعه می کند، دروغ می گوید یعنی باور نمی کنند که من سود نکردم.

این تهیه‌کننده سینما ادامه داد: آنها می‌گویند من باید در سال ۹۰ اظهارنامه مالیاتی پر می کردم و مخارج فیلم را در دفاتر مالیاتی ثبت می کردم، اما من در سال ۹۰ نسبت به این موضوع آگاه نبودم. البته پیش از آن در آثاری که تولید کرده بودم هیچگاه چنین مشکلی برای من پیش نیامده بود. این را هم باید بگویم که بخشی از این موضوع به این برمی گردد که مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی بدون اینکه به من بگوید قراردادها را به اداره دارایی ارسال کرده بود.

تهیه‌کننده «فرشتگان قصاب» بیان کرد: سازمان امور مالیاتی حتی فیش های آن ۱۱ میلیون تومانی را که از قرارداد من کسر شد قبول نمی کند. البته این سازمان به تازگی اعلام کرده که من بالغ بر ۵۰ میلیون به آنها بدهکار هستم زیرا به من می گویند مبلغ اضافه شده به عنوان دیرکرد ۲۷ میلیون تومانی است که باید به آنها می پرداختم.

قهرمانی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی بر هیچ صراطی مستقیم نیست و سنگ های زیادی را جلوی پای هنرمندان می اندازد. این در حالی است که با وجود این مشکلات افراد انتظار ارایه کارهای فاخر از هنرمندان را هم دارند.