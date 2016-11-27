دستور موقت کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای بازیکن گیتی پسند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسماعیل حسن زاده درباره اتفاقات بازی تیم های گیتی پسند و ملی حفاری در لیگ برتر فوتسال، گفت: به دلیل تخلف علی عابدین، وی از امروز با دستور موقت صادر شده از حضور در میادین ورزشی و فعالیت و همراهی تیم خود به هر عنوان محروم بوده تا تصمیم گیری نهایی در خصوص تخلفات این بازیکن گرفته شود. تا این ساعت، هیچ گزارشی به دست ما نرسیده و منتظریم تا مسئولان برگزاری این دیدار، گزارش خود را هر چه سریعتر به کمیته انضباطی ارسال کنند.

وی در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه رفتار غیر ورزشی و ناجوانمردانه از سوی این بازیکن رخ داده و به راحتی زحمتهای یک تیم با چنین رفتارهایی به هدر می رود، مطمئنا کمیته انضباطی شدیدترین تنبیهات را خواهد داشت. با استناد به قوانین فوتبال، شدیدترین برخورد را در خصوص تخلفات این چنینی داریم.

رئیس کمیته انضباطی خاطرنشان کرد: بازیکنی که روی نیمکت ذخیره می نشیند، تکالیف متمایزی از تماشاگران دارد و رفتار غیر ورزشی او باعث می شود تا جو ورزشگاه و یا سالن مسابقه به هم بریزد. به این موضوع اشاره شده که عدم وجود نیروی انتظامی کافی در سالن برگزاری مسابقات باعث شده چنین تخلفاتی صورت بگیرد که باید بگویم اصلا اینطور نیست. اگر یک یا ۱۰۰ سرباز در سالن مسابقه حضور داشته باشند آنها موظف هستند امنیت سالن مسابقه و تماشاگران را بر عهده بگیرند نه تخلفاتی که بازیکنان انجام می دهند. بخشی از حوادثی که مربوط به تماشاگر باشد، مسئول کنترل آن نیروی انتظامی و مقاماتی که مسابقات را برگزار می کنند، هستند. اما رفتار غیر ورزشی یک بازیکن ارتباطی به کم یا زیاد بودن نیروی انتظامی ندارد.

وی در پایان گفت: بازیکنی که فوتسال حرفه ای در سطح کشور بازی می کند آن هم کشوری که جز سه تیم برتر جهان است، نباید چنین رفتار های نادرستی را انجام بدهد. این موضوع جای تاسف دارد و همانطور که در بالا اشاره کردم، کمیته انضباطی شدیدترین تنبیهات را برای متخلفان در نظر می گیرد.