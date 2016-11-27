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۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۵

وزیر بهداشت هشدار داد:

افزایش مسمومیت‌ با گاز مونواکسید کربن نگران‌کننده است

افزایش مسمومیت‌ با گاز مونواکسید کربن نگران‌کننده است

کرج - وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی نسبت به افزایش مرگ‌ومیر ناشی از گازگرفتگی در کشور هشدار داد و گفت: افزایش مسمومیت‌ با گاز مونواکسید کربن نگران‌کننده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن قاضی‌زاده هاشمی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه شورای عالی طب سنتی که در موزه گیاهان دارویی استان البرز واقع در منطقه کردان شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد، اظهار کرد: در هشت‌ماهه نخست سال جاری دو هزار و ۵۳۰ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن گزارش‌شده است.

قاضی‌زاده هاشمی با تأکید بر اینکه از ابتدای سال جاری ۲۲۳ نفر از هم‌وطنان با گاز مونوکسید کربن یا همان (مرگ خاموش) جان خود را ازدست‌داده‌اند، گفت: استان‌های تهران، اصفهان و فارس به ترتیب بیشترین تعداد گاز گرفتی را داشته‌اند.

وی با اشاره به اهمیت و نقش رسانه‌ها در این حوزه اشاره کرد و با ابراز تأسف گفت: با توجه به اطلاع‌رسانی‌های مکرر باز شاهد مرگ هم‌وطنان براثر استنشاق گاز مونوکسید کربن هستیم و در این حوزه بیشتری مرگ‌ومیرها در کشور ایران اتفاق می‌افتد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از هم‌وطنان خواست در این زمینه نکات ایمنی را رعایت کنند.

کد مطلب 3835322

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