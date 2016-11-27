سه هزار متر تور ماهیگیری از سطح زاینده رود جمع آوری شد

مجتبی حاجتی در گفت و گو با خبر نگار مهر، از جمع آوری سه هزار متر تور ماهیگیری در عملیات برخورد با متخلفان که از دیشب تا صبح امروز در سطح زاینده رود طول کشید خبر داد و اظهار داشت: این عملیات در دمای بسیار پایین منهای ۱۷ درجه سانتی گراد و توسط سه محیط بان انجام شده است.

وی ادامه داد: رودخانه زاینده رود زیستگاه آبزیان مختلفی است که می ‌توان به خانواده کپور ماهیان دندان ‌دار و قزل ‌آلای رنگین‌ کمان، آمور و زرده پر اشاره کرد.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست چادگان ادامه داد: همچنین حشرات آب زی، مارهای آبی و لاک ‌پشت نیز از دیگر جانداران زاینده رود است که در شکارهای غیر مجاز از بین میروند.

وی افزود: یکی از بزرگترین تهدیدهای دریاچه زاینده رود صید های غیر مجاز است که این اتفاق تاثیر زیادی روی زیست بوم جانوران آبزی رودخانه داشته است.

حاجتی اضافه کرد: امسال بیش از ۲۳ هزار متر تور ماهیگیری از سطح رودخانه زاینده رود جمع آوری شده است.