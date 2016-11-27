  1. استانها
  2. اصفهان
۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۴۴

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست چادگان:

سه هزار متر تور ماهیگیری از سطح زاینده رود جمع آوری شد

سه هزار متر تور ماهیگیری از سطح زاینده رود جمع آوری شد

چادگان - رئیس اداره حفاظت از محیط زیست چادگان گفت: سه هزار متر تور ماهیگیری از سطح رودخانه زاینده رود جمع آوری شد.

مجتبی حاجتی در گفت و گو با خبر نگار مهر، از جمع آوری سه هزار متر تور ماهیگیری در عملیات برخورد با متخلفان که از دیشب تا صبح امروز در سطح زاینده رود طول کشید خبر داد و اظهار داشت: این عملیات در دمای بسیار پایین منهای ۱۷ درجه سانتی گراد و توسط سه محیط بان انجام شده است.

وی ادامه داد: رودخانه زاینده رود زیستگاه آبزیان مختلفی است که می ‌توان به خانواده کپور ماهیان دندان ‌دار و قزل ‌آلای رنگین‌ کمان، آمور و زرده پر اشاره کرد.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست چادگان ادامه داد: همچنین حشرات آب زی، مارهای آبی و لاک ‌پشت نیز از دیگر جانداران زاینده رود است که در شکارهای غیر مجاز از بین میروند.

وی افزود: یکی از بزرگترین تهدیدهای دریاچه زاینده رود صید های غیر مجاز است که این اتفاق تاثیر زیادی روی زیست بوم جانوران آبزی رودخانه داشته است.

حاجتی اضافه کرد: امسال بیش از ۲۳ هزار متر تور ماهیگیری از سطح رودخانه زاینده رود جمع آوری شده است.

کد مطلب 3835323

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها