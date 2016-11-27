هاکی بازان قمی از صعود به دور پایانی لیگ هاکی باز ماندند

جعفر جعفری مجد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات لیگ هاکی کشور در حالی در مرحله گروهی به کار خود پایان داد که تکلیف تیم‌های صعود کننده به دور پایانی مشخص شد اما تیم هاکی استان قم نتوانست در جمع صعود کنندگان قرار گیرد.

وی افزود: تیم هاکی قم در ۲ بازی پایانی خود از دور گروهی این مسابقات در گروه دوم، روز گذشته در ۲ مسابقه برابر تیم هیئت نقده آذربایجان غربی به میدان رفت و در هر ۲ بازی در یک رقابت نفس گیر و نزدیک ۵ بر ۴ مغلوب حریف خود شد.

رئیس هیئت هاکی استان قم گفت: در این مسابقات، تیم هاکی قم شایستگی لازم را برای کسب پیروزی داشت اما اشتباهات داوری نیز در شکست تیم قم دخیل شد به طوری که ما باید در بازی دوم حریف را شکست می‌دادیم اما پنالتی ناحق علیه تیم قم سبب شد نتیجه به سود میزبان تغییر کند.

جعفری مجد بیان داشت: تیم هاکی قم در اولین مسابقه خود در این دیدارهای تیم کرمانشاه را در قم شکست داد و سپس در بازی تکراری برابر کرمانشاه که بار دیگر به میزبانی قم برگزار شد باز هم به پیروزی رسید.

وی عنوان کرد: سومین و چهارمین دیدار تیم هاکی قم در لیگ هاکی مردان کشور در همدان برگزار شد که با ۲ شکست پی در پی تیم قم برابر همدان همراه بود در ‌نهایت تیم هاکی قم با ۲ پیروزی و ۴ شکست در این مسابقات به کار خود پایان داد و نتوانست به مرحله دوم صعود کند.

رئیس هیئت هاکی استان قم تصریح کرد: مسابقات لیگ هاکی باشگاه‌های کشور عالیترین سطح رقابتی رشته هاکی سالنی در ایران است و قم نیز یکی از ۸ تیم و استان حاضر در این مسابقات است که این امر برای هاکی قم یک امتیاز و افتخار محسوب می‌شود.