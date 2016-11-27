۱۸۵ برنامه پیشگیری آسیب اجتماعی در مدارس سمنان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانائی پیش از ظهر شنبه در خلال جلسه شورای آموزش و پرورش سمنان به میزبانی فرمانداری این شهرستان درباره طرح های پیشگیری از معضلات اجتماعی اجرا شده در مدارس سمنان، توضیح داد: این برنامه آموزشی در قالب کارگاه های آموزشی برای دانش آموزان و والدین با حضور اساتید و کارشناسان حوزه های مختلف شامل اعتیاد، فضای مجازی و ... برگزار شده است.

وی افزود: آسیب های اجتماعی یکی از دغدغه های رهبر معظم انقلاب اسلامی است و در این زمینه طی سه ماه نخست سال تحصیلی برنامه های خوبی در سطح مدارس سمنان صورت گرفته است.

فرماندار سمنان درباره دوره های آموزشی پیگیری از معضلات اجتماعی در سمنان هم توضیح داد: یکی از سوژه هایی که در طول سال تحصیلی مورد استقبال خانواده ها قرار گرفت، بحث اعتیاد به اینترنت است که این شورای آموزش و پرورش شهرستان برای مقابله با این پدیده با برگزاری کلاس های آگاه سازی، نسبت به رفع این معضل در جامعه، اقدام کرده است.

رئیس شورای آموزش و پرورش سمنان همچنین خواستار عزم جدی در شناسایی و معرفی دانش آموزان بازمانده از تحصیل از طریق تعامل دستگاه های اجرایی با آموزش و پرورش شد و گفت: در این زمینه تمام دستگاه های اجرایی می بایست اهتمام ویژه ای داشته باشند تا شاهد بازماندگی تحصیلی در بین اقشار نوجوان شهرستان نباشیم.

دانایی در ادامه به تمهیدات فصل سرما در مدارس سمنان اشاره کرد و افزود: ۳۴نمازخانه مدارس سمنان برای برگزاری فریضه نماز دانش آموزان و همچنین اسکان زائران حرم رضوی در ایام منتهی به روزهای پایانی ماه صفر مناسب سازی شده اند که امروز این نمازخانه ها آمادگی اسکان مسافران را دارند.

وی افزود: از سوی دیگر اما به دلیل سرمای بسیار شدید روزهای گذشته، سیستم گرمایشی ۱۰مدرسه در سمنان با نقص و مشکل روبرو شد که امیدواریم این وضعیت در روزهای آتی به سرعت رفع شود.

محمد رضائی مدیر آموزش و پروش شهرستان سمنان نیز در این نشست و طی سخنانی کوتاه، گفت: آموزش های مهارت های زندگی، مهارت حل مسئله، خود مراقبتی، آسیب های اجتماعی و موبایل، کنترل خشم و کسب مهارتهای دوست یابی و ... با توجه به ارجعیت پیشگیری به معقوله درمان در آموزش و پرورش سمنان پیگیری می شود.