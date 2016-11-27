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۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۴

رئیس محیط زیست شهرستان اراک:

هفت واحد آلاینده محیط زیست در شهرستان اراک پلمب شدند

هفت واحد آلاینده محیط زیست در شهرستان اراک پلمب شدند

اراک- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اراک گفت: هفت واحد آلاینده ریخته گری غیرمجاز در اراک به علت آلایندگی و عدم رعایت ضوابط زیست محیطی، با دستور مقام قضایی پلمپ شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حفاظت محیط زیست استان مرکزی، مجید میراکبری اظهار داشت: در اجرای دستور مقام قضایی، از ادامه فعالیت هفت واحد آلاینده در شهرستان اراک جلوگیری شد.

وی افزود: در پی گشت و کنترل کارشناسان پایش محیط زیست شهرستان اراک، این واحدهای ریخته گری که مجوز قانونی فعالیت نیز نداشتند، شناسایی و پس از اخطارهای لازم و عدم رفع آلایندگی از سوی آنان، با دستور قضایب پلمپ شدند.

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اراک با اشاره به این که طی هفته گذشته، هشت واحد آلاینده دیگر نیز اخطار زیست محیطی دریافت نموده اند، بیان کرد: با توجه به این که کلانشهر اراک از جمله شهرهای آلوده کشور است در رابطه با واحدهای آلاینده هوا و محیط زیست، با جدیت برخورد می شود.

کد مطلب 3835334

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