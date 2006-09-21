محمد دادكان جمعه به شبكه راديويي گفتگو مي رود

به گزارش خبرگزاري مهر، در برنامه "گفتگوي ورزشي" عملكرد و برخي نكات درباره فعاليت دادكان در زمان تصدي رياست فدراسيون فوتبال مورد بررسي قرارمي گيرد و ناگفته هاي تيم ملي فوتبال درجام جهاني وعملكرد فدراسيون فوتبال طي 4 سال گذشته بررسي مي شود.

بنابراين گزارش، مهمترين موضوع اين برنامه ، بحث درخصوص تهديد تعليق فدراسيون فوتبال ازسوي فدراسيون جهاني فوتبال(فيفا) است كه در اين برنامه زنده به بحث گذاشته مي شود.

همچنين در اين برنامه شيوه و دلايل انتخاب برانكو ايوانكوويچ وحمايتهاي مستمر ازمربي سابق تيم ملي، حمايت ازعلي دايي كاپيتان سابق تيم ملي فوتبال و شبهاتي كه درباره اعزام تماشاگران ايراني به آلمان وجود دارد از دادكان سوال مي شود تا پاسخ صريح آنها دريافت شود.

سردبيري و اجراي اين برنامه برعهده مازيارناظمي قرار دارد. وي اعلام كرده است كه برنامه "گفتگوي ورزشي" آمادگي دارد در صورت تمايل امكان حضور مسوولان كنوني سازمان تربيت بدني و فدراسيون فوتبال را فراهم كند تا درخصوص ارايه پاسخ به مطالبي كه محمد دادكان در اين برنامه مطرح مي كند، مدارك مستند و دلايل مورد نظرخود را بيان كنند و شنوندگان اين برنامه را در جريان توضيحات خود قرار دهند.

برنامه اين هفته "گفتگوي ورزشي" ساعت 22جمعه 31 شهريور ازشبكه راديويي گفتگوپخش مي شود كه بر روي موج اف. ام رديف 9/103 روي آنتن مي رود.