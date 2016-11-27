به گزارش خبرنگار مهر، اصغر سلیمان زاده ظهر یکشنبه در جلسه بررسی برنامه‌های اولویت‌دار آب منطقه‌ای اردبیل تصریح کرد: تلفات آبی در بخش کشاورزی چه در سطح کشور و چه استان بالا است.

وی افزود: بخشی از تلفات حفر مکرر چاه‌های غیرمجاز است که موجب می‌شود ذخایر استراتژیک کاهش یابد.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان متذکر شد: در واقع منابع آبی متعلق به یک نسل نیست و ما می‌بایست منابع را طوری مصرف کنیم که سهم نسل‌های آتی نیز حفظ شود.

سلیمان زاده با تأکید به اینکه اجرای ۱۵ پروژه احیا و تعادل بخشی ضرورت ویژه دارد، ادامه داد: لازم است با اولویت‌بندی پروژه‌های در دست اجرا در ابتدا نسبت به احیای منابع اقدام کرد.

وی با تأکید به اینکه در اولویت‌بندی‌ها تأمین نیاز شرب و صنعت در میان و بلندمدت می‌بایست اندیشیده شود، اضافه کرد: در راستای استفاده بهینه از منابع آبی تکمیل سدهای معیشتی در برخی مناطق استان نیز اهمیت ویژه دارد.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان به ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تکمیل پروژه‌های آبی اشاره کرد و گفت: علاوه بر این لازم است از ظرفیت نخبگان دانش‌بنیان در پیشبرد طرح‌ها استفاده شود.