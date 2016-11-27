زیرساخت ها برای تنظیم بازار شب عید فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گوهرگانی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه تنظیم بازار افزود: تنظیم بازار برای تعدیل و کنترل قیمت میوه شب عید و کمک به مردم در جهت خرید مناسب محصولات انجام می شود.

گوهرگانی گفت: سیب درختی و پرتقال به عنوان میوه شب عید است، و تلاش می شود با خرید و ذخیره سازی مناسب به کنترل قیمت کمک و واسطه ها و دلالان برای افزایش قیمت کنار گذاشته شوند.

وی به افزایش قیمت گوشت قرمز در فصل زمستان نسبت به سه ماهه قبل اشاره کرد و افزود: در دستور کار قرار گرفتن این قیمت گذاری بر اساس تغییر فصل طبیعی است.