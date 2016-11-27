نشست مشترک کشورهای عضو و غیر عضو اوپک لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، قرار بود این نشست پیش از اجلاس ٣٠ نوامبر (دهم آذر ماه) وزیران اوپک در وین برگزار شود. به گفته دو نماینده کشورهای عضو اوپک که به علت حساس بودن تصمیم گیری ها می‌خواستند ناشناس بمانند، این سازمان در عوض درخواست کرده است که یک نشست داخلی برای حل و فصل اختلافات میان اعضا برگزار شود.

به گفته منابع آگاه، قرار است مقام های بلندپایه کشورهای عضو اوپک روز دوشنبه دوباره برای رفع بن بست ها، تشکیل جلسه دهند. یکی از این نمایندگان گفت: ریاض خواستار توافق اعضای اوپک پیش از مذاکره با دیگر تولید کنندگان از جمله روسیه شده است.

بر اساس توافق اولیه ٢٨ سپتامبر (هفتم مهر ماه) اوپک در الجزیره، ایران، نیجریه و لیبی از طرح کاهش تولید معاف شدند. تهران تاکید کرده است که هیچ محدودیت تولیدی را تا پیش از رسیدن به سطح تولید قبل از تحریم ها که بالای چهار میلیون بشکه در روز بود، نخواهد پذیرفت.

در حالی که تنها چند روز به نشست مهم وزیران اوپک باقی مانده است، خودداری یکی از تولید کنندگان عمده عضو اوپک (عربستان سعودی) از شرکت در نشست کارشناسان، ممکن است تمامی توافق الجزیره را دچار مشکل کند. کارشناسان فنی کشورهای عضو اوپک در روزهای گذشته برای نهایی کردن جزئیات طرح کاهش تولید در وین ملاقات کردند، اما این مذاکرات پس از دو روز بدون حل و فصل اختلافات پایان یافت و موضوع به مذاکرات وزیران در ٣٠ نوامبر موکول شد.

به گفته اعضای هیات های نمایندگی اوپک، (خالد الفالح و بیژن زنگنه) وزیران نفت و انرژی عربستان سعودی و ایران، تا ٢٩ نوامبر (نهم آذر ماه) وارد وین نخواهند شد که زمان اندکی برای مذاکره پیش از برگزاری نشست اصلی باقی می گذارد. به گفته عبدالسلام الواظی، مقام پیشین اوپک و تحلیل گر مستقل در لندن، توافق الجزیره از ابتدا شفاف نبود و رویکرد آنها، واگذار کردن جزئیات به آینده بود.

وی افزود: سران کشورهای عضو اوپک با گذشت دو ماه از توافق اولیه، هنوز سردرگم هستند و در حالی که بنیانگذاران این سازمان نمی توانند اختلافات خود راحل کنند، در پی توافق با کشورهای غیرعضو هستند که خواسته دشواری است.

اعضای اوپک در سپتامبر با طرح کلی کاهش تولید اعضای این سازمان در دامنه ٣٢ میلیون و ٥٠٠ هزار بشکه تا ٣٣ میلیون بشکه در روز موافقت کردند که نخستین توافق آنان در باره محدودیت تولید از سال ٢٠٠٨ به این سو بود. بر اساس برآورد اوپک، مجموع تولید کشورهای عضو در ماه گذشته (اکتبر) ٣٣ میلیون و ٦٠٠ هزار بشکه در روز بوده است.

آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده است که بدون دستیابی اوپک به توافق، عرضه نفت برای چهارمین سال پیاپی از تقاضا فراتر خواهد رفت که به صورت بالقوه موجب افت قیمت های جهانی نفت خام خواهد شد.