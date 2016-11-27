هیئت های مذهبی خاکریزهای محکم مقابله باتهدیدات داخلی وخارجی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کریمیان پیش از ظهر یکشنبه در مراسم رونمایی از آلبوم بازخوانی سبک های مداحی اصیل و سنتی شهرستان بیرجند بیان کرد: تهیه آلبوم حرکتی بسیار عظیم و ارزشمند است.

وی با بیان اینکه این حرکت با تلاش های حوزه هنری استان و ذاکران اصیل بیرجندی به وقوع پیوسته است، گفت: یکی از وظایف مهم حوزه هنری اجرایی کردن بیانات رهبری است.

کریمیان با اشاره به بیانات رهبری پیرامون حوزه هنری، بیان کرد: بنا بر فرمایشات رهبری حوزه هنری امید هنر انقلاب است.

وی ادامه داد: هیئت های مذهبی خاکریزهای محکم خارجی در مقابل با تهدیدهای امنیتی و اقتصادی و خاکریزهای داخلی در برابر آسیب های اجتماعی هستند.

مسئول تشکل های دینی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی هم در این مراسم بیان کرد: باید همه دستگاه های ذیربط، با حوزه هنری مشارکت کنند.

حجت الاسلام احمد رضایی با تاکید بر اینکه باید احیاگران خوبی در سبک های سنتی باشیم، افزود: تهیه آلبوم بازخوانی سبک های مداحی اصیل و سنتی بیرجند سرمایه ای بزرگ برای خراسان جنوبی است.

وی بیان کرد: باید هر نفر بسبت به استعداد و توان خود برای احیای فرهنگ نورانی اهل بیت(ع) در جامعه تلاش کند.