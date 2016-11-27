تیم ها در لیگ های پایین کشور بر داوری اعمال نفوذ می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم رقابت های فوتبال لیگ دسته سوم باشگاه های کشور روز شنبه ششم آذر ماه با انجام چند دیدار در شهر های مختلف کشور پیگیری شد.

در گروه Cاین مسابقات آبیدر سنندج در وزشگاه ملک نیای این شهر میزبان تیم بهره برداری متروی تهران بود که در پایان ۹۰ دقیقه بازی با نتیجه یک بر صفر شکست خورد و سه امتیاز این دیدار را از دست داد.

رضا مجیدی سرمربی تیم فوتبال آبیدر سنندج در مورد این بازی به خبرنگار مهر گفت: در این بازی برتری کامل بر تیم مقابل داشتیم و بازی در اختیار ما بود جدا از اینکه چند موقعیت گل زنی را از دست دادیم ولی در کل از عملکرد تک تک بازیکنانم راضی هستم.

وی در ادامه اظهار کرد: ناداوری در این بازی کاملا مشهود بود و داور بازی یک گل کاملا صحیح تیم ما را مردود اعلام کرد و در ادامه نیز دو پنالتی را برای ما نگرفت اما اقدامات لازم را انجام داده و به فدراسیون در این باره شکایت کرده ایم.

مجیدی در مورد بازی بعدی تیمش افزود: در این بازی یکی از بازیکنان سه اخطاره شد و بازی بعد را از دست داد و با توجه به مسائل پیش آمده در آخر بازی به احتمال زیاد چند بازیکن محروم خواهند شد و در مقابل تیم آلومنیوم با نبود چند بازیکن به میدان خواهیم رفت.

سرمربی تیم آبیدر سنندج در پایان گفت: در لیگ های پایین کشور نه تنها فوتبال بلکه در تمام رشته های ورزشی تیم ها به ویژه تیم های پایتخت بر داوری اعمال نفوذ می کنند.

تیم آبیدر سنندج تاکنون در این مسابقات سه بُرد، سه شکست و دو تساوی را تا هفته هشتم کسب کرده است.

رقابت های فوتبال لیگ دسته سوم باشگاه های کشور با حضور ۶۵ تیم برگزار می شود و بازی ها را در پنج گروه ۱۳ تیمی برگزار خواهد شد که در هفته نهم این رقابت ها آبیدر سنندج روز جمعه ۱۲ آذرماه میهمان آلومنیوم آبسگون خواهد بود.