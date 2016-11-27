۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۱۳

در نامه اسدی به بهاروند عنوان شد؛

باشگاه‌های بدهکار نمی‌توانند بازیکن خارجی بگیرند

دبیرکل فدراسیون فوتبال پس از برگزاری نشست کارگروه بررسی وضعیت باشگاه های بدهکار با حضور ارکان قضایی فدراسیون نامه ای را به سرپرست سازمان لیگ ارسال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه علیرضا اسدی به حیدر بهاروند آمده است که پیرو برگزاری نشست کارگروه بررسی وضعیت باشگاههای بدهکار با حضور رئیس فدراسیون و ارکان قضایی و دیگر بخش های ذیربط، اقدامات اجرایی برگرفته از کارگروه فوق به تایید رئیس فدراسیون فوتبال رسیده و موارد زیر جهت اجرا ابلاغ می شود:

۱- ایجاد دبیرخانه دائمی جهت تهیه لیست مستمر بدهکاران و به روز کردن اقدامات و اخطارهای ابلاغی.
۲- تهیه لیست دقیق باشگاههای بدهکار و لیست بستان کاران و به روز کردن آن توسط کمیته انضباطی.
۳- اجرای آرا در نیم فصل آتی نقل و انتقالات حتما عملی شود.
۴- تیمهای بدهکار در صورتی اجازه نقل و انتقال در نیم فصل را دارند که حداقل ۱۰ درصد بدهی های خود را با نظر کمیته انضباطی تسویه کنند و همچنین معادل مبلغ اسمی مندرج در قرارداد های جدید را جهت تسویه استهلاک بدهی های خود تادیه کنند.

۵- برای شروع فصل جدید نیز باشگاههای بدهکاری که از قبل از تاریخ ۱۵ مردادماه ۹۵ محکومیت یافته اند، حق فعالیت و هرگونه نقل و انتقالات را نداشته باشند.

۶- از شروع فصل جدید مطابق آیین نامه انضباطی، راهکارهای قانونی کسر امتیاز برای اجرای دادنامه های بعد از تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۹۳ اعمال شود(در این خصوص پیشنهاد ارائه شود)
۷- از نیم فصل ۹۶-۹۵ باشگاههای بدهکار اجاز ثبت بازیکن خارجی نداشته باشند(با نظر کمیته انضباطی).

رضا خسروي

