به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه علیرضا اسدی به حیدر بهاروند آمده است که پیرو برگزاری نشست کارگروه بررسی وضعیت باشگاههای بدهکار با حضور رئیس فدراسیون و ارکان قضایی و دیگر بخش های ذیربط، اقدامات اجرایی برگرفته از کارگروه فوق به تایید رئیس فدراسیون فوتبال رسیده و موارد زیر جهت اجرا ابلاغ می شود:

۱- ایجاد دبیرخانه دائمی جهت تهیه لیست مستمر بدهکاران و به روز کردن اقدامات و اخطارهای ابلاغی.

۲- تهیه لیست دقیق باشگاههای بدهکار و لیست بستان کاران و به روز کردن آن توسط کمیته انضباطی.

۳- اجرای آرا در نیم فصل آتی نقل و انتقالات حتما عملی شود.

۴- تیمهای بدهکار در صورتی اجازه نقل و انتقال در نیم فصل را دارند که حداقل ۱۰ درصد بدهی های خود را با نظر کمیته انضباطی تسویه کنند و همچنین معادل مبلغ اسمی مندرج در قرارداد های جدید را جهت تسویه استهلاک بدهی های خود تادیه کنند.

۵- برای شروع فصل جدید نیز باشگاههای بدهکاری که از قبل از تاریخ ۱۵ مردادماه ۹۵ محکومیت یافته اند، حق فعالیت و هرگونه نقل و انتقالات را نداشته باشند.

۶- از شروع فصل جدید مطابق آیین نامه انضباطی، راهکارهای قانونی کسر امتیاز برای اجرای دادنامه های بعد از تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۹۳ اعمال شود(در این خصوص پیشنهاد ارائه شود)

۷- از نیم فصل ۹۶-۹۵ باشگاههای بدهکار اجاز ثبت بازیکن خارجی نداشته باشند(با نظر کمیته انضباطی).