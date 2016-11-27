۵۷ ایستگاه برای پذیرایی از زائران پیاده امام رضا (ع) فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، سیدخلیل منبتی اظهار کرد: علاوه بر پذیرایی ۲۰۰ هزار نفری، پیش بینی اسکان بیش از ۵۰ هزار نفر از زائران پیاده نیز انجام شده است، همچنین در مراکز اسکان همه خدمات رفاهی نظیر حمام، وسایل گرمایشی و تهویه مطبوع در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه ۵۹ ایستگاه استقبال از زائران در این ایام تجهیز شده است، افزود: به همت خدام و عنایت ویژه علی بن موسی الرضا(ع) ۱۰ ایستگاه­ درون شهری و سه ایستگاه استقبال برون شهری نسبت به سال گذشته به این پایگاه ­ها افزوده شده است و با توجه به این موضوع، امسال ۴۳ ایستگاه در داخل شهر مشهد و ۱۴ ایستگاه برون شهری برای استقبال و پذیرایی از زائران پیاده شهادت امام رضا(ع) آماده خدمت رسانی هستند.

معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی، تصریح کرد: در مبادی ورودی به حرم مطهر حضرت علی بن موسی الرضا(ع) دو ایستگاه تعبیه شده است که علاوه بر پذیرایی از زائران، هیئت­ ها و گروه ­های مشرف شده را به همراه یک مداح تا روضه منوره همراهی خواهند کرد.

وی در تشریح فعالیت های این معاونت در دهه آخر صفر، اضافه کرد: توزیع دعوتنامه میهمانسرای حضرت رضا(ع) در پایانه مسافربری، فرودگاه هاشمی­ نژاد و راه ­آهن همچون سال های گذشته انجام خواهد شد، همچنین خدمات رفاهی، بهداشتی و درمانی ویژه نظیر استحمام، تهیه وعده‌­های غذایی شامل صبحانه، ناهار، شام و میان‌ وعده‌، استقرار تیم های پزشکی و اورژانس در ایستگاه ­های استقبال از سوی خدمت‌گزاران برای زائران پیاده حرم مطهر ثامن‌الحجج(ع) تدارک دیده شده است.