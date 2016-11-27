ثبت نام ۶ هزار نفر در آزمون فراگیر ارشد/ برگزاری آزمون ۱۵ بهمن

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مهلت ثبت نام برای آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور(نوبت ۱۷) از روز چهارشنبه سوم آذرماه از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org آغاز شده و تا روز شنبه ۱۳ آذرماه ۹۵ ادامه دارد.

وی افزود: تا ساعت ۸ صبح امروز تعداد ۶ هزار و ۹۴۰ داوطلب برای شرکت در این آزمون ثبت نام کرده اند.

مشاور عالی سازمان سنجش خاطرنشان کرد: تمامی داوطلبان متقاضی ثبت نام برای شرکت در این آزمون باید در مهلت در نظر گرفته شده پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و تاییده مدارک و اطلاعات مورد نیاز به سایت این سازمان مراجعه کرده و نسبت به ثبت نام برای شرکت در آزمون اقدام کنند.

توکلی اظهار داشت: براساس برنامه زمانی پیش بینی شده کارت شرکت در آزمون و برگ راهنمای مربوط به این آزمون روز چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه ۹۵ بر روی سایت سازمان قرار می گیرد.

وی عنوان کرد: داوطلبان می توانند از روز ۱۳ تا ۱۴ بهمن ماه نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون و برگ راهنما اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش خاطرنشان کرد: سوالات آزمون مطابق مندرجات جدول شماره ۲ مندرج در دفترچه راهنما طراحی می شود.

توکلی با بیان اینکه سوالات آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور به صورت چند گزینی است، گفت: سوالات این آزمون نمره منفی ندارد.

وی تاکید کرد: در مجموع تعداد ۳۳ هزار و ۸۶۲ نفر در این دوره پذیرش می شوند.

مشاور عالی سازمان سنجش تاکید کرد: آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور روز جمعه ۱۵ بهمن ماه ۹۵ برگزار می شود.

توکلی گفت: نتایج نهایی این آزمون در دهه دوم اسفندماه ۹۵ از طریق سایت سازمان سنجش اعلام خواهد شد.