۱۰ درصد مرغ مصرفی گلستان از طیور خانگی تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مختار مهاجر ظهر یکشنبه در طرح ملی واکسیناسیون رایگان طیور بومی گلستان علیه بیماری نیوکاسل گفت: جهاد کشاورزی در راستای اقتصاد مقاومتی و اشتغال خانگی از سه سال پیش وارد بحث طیور خانگی شد و کاری که بایدانجام می‌شد بحث مدیریت بهداشتی و کنترل توسط جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی بود.

وی افزود: تلاش می‌شود با توجه به سطح گسترش و پراکندگی پرورش مرغ بومی که در خانه‌ها انجام می‌گیرد از بروز بیماری‌های ویروسی و باکتریایی جلوگیری شود.

مهاجر با اشاره به همکاری با بسیج سازندگی اظهار کرد: درگذشته به شکل پراکنده واکسیناسیون انجام می‌گرفت اما در این طرح به همراه ۱۲ استان واکسیناسیون را شروع کردیم؛ بنابراین از بین روستاهای گلستان ۵۱۰ روستا هدف قرار گرفته و واکسیناسیون شدند.

رئیس جهاد کشاورزی گلستان گفت: ابتدا قرار بود این طرح به مدت سه روز اجرایی شود اما ازآنجایی‌که در استان هماهنگی‌های خوبی انجام شد تصمیم گرفته شد تا این طرح در یک روز انجام شود و پشتیبانی خوبی هم از این کار صورت گرفت.

مهاجر بابیان اینکه در سه ماه آینده همه روستاهای استان مورد پوشش واکسیناسیون قرار می گیرند، افزود: تقریباً ۱۰ درصد مصرف داخل استان از محل طیور خانگی تأمین می‌شود و از آنجایی که گلستان یک استان صنعتی بوده، روزانه بین ۲۵۰ الی ۳۰۰ تن مرغ به خارج از استان صادر می‌کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان بابیان اینکه استان گلستان ۲۵ درصد صادرات طیور کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: امروز هشت کشتارگاه فعال در سطح گلستان وجود دارد که ۶ کشتارگاه این استان دارای قابلیت تخلیه و تقسیم‎بندی مرغ به ۱۰ سایز را دارد.

وی هدف از همکاری با بسیج سازندگی را تامین امنیت پایدار برای صنعت طیور در استان خواند و گفت: گلستان یکی از استان‌های پیشرو در تولید مرغ سایز است و می‌تواند مرغ‌هایی با وزن بین ۹۵۰ تا یک کیلو ۴۰۰ گرم تولید کند.

مهاجر در رابطه با مرغ‌های سایز کوچک گفت: این مرغ‌ها کمترین میزان چربی، بیشترین میزان پروتئین را دارا هستند و داروی مصرفی آن‌ها پاییناست، همچنین امنیت غذایی را برای جامعه مخاطب ما به همراه دارد.