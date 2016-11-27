مدیران با حذف تشریفات موانع سرمایه گذاری در قزوین را برطرف کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی در جلسه شورای هماهنگی و مدیریت روابط خارجی که ظهر یکشنبه در مهمانسرای استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: در استانی خدمت می کنیم که سرشار از ظرفیت های فراوان صنعتی، کشاورزی، گردشگری و مذهبی است و اگر نتوانیم این توانمندی ها را شکوفا کنیم پاسخگوی مردم نخواهیم بود.

استاندار قزوین بیان کرد:ملاک ارزیابی مدیران حوزه اقتصادی استان در میزان جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی است در این میان هر مدیری موفق عمل کند تشویق می شود و هر مسئولی که مانع تراشی کند باید از استان برود.

یک میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در استان محقق شود

همتی تصریح کرد: باید برای امسال جذب یک میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در استان محقق شود و در این میان همه باید بستر روان سازی امور را برای متقاضیان فراهم کنند.

استاندار یادآورشد: وقتی تعهد کرده ایم ۲۰ هزار شغل را ایجاد کنیم دنبال شعار دادن نبودیم و مصمم هستیم این گفته را عملیاتی کنیم و در این راستا باید صادرات یک میلیارد دلاری هم در واحدهای صنعتی و کشاورزی ما اتفاق بیفتد که همه این کارها اشتغالزاست.

وی گفت: همه کشورهایی که به توسعه اقتصادی دست یافته اند هنوز هم از تلاش شبانه روزی دست نکشیده اند و ما نیز با استراحت و حاشیه سازی و سیاسی کاری به نتیجه نمی رسیم و باید آستین ها را بالازده و تشریفات را کنار بگذاریم و شبانه روز کار کنیم.

همتی بیان کرد: با این که از صبح زود تا پایان شب کار می کنیم اما هنوز کارهای معطل مانده فراوان است اما نباید خسته شویم بلکه وظیفه داریم با همت و عزم و اراده جدی برای توسعه استان تلاش کنیم.

وی اضافه کرد: برای تحقق رشد هشت درصدی در کشور باید سالانه ۸۰۰ هزار شغل ایجاد شود و این کار بدون جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی ممکن نیست لذا همه باید در استان در این مسیر تلاش کنند.

استاندار تصریح کرد: باید از ظرفیت بازارهای بین المللی استفاده کنیم و در این مسیر دعوت از سفرای خارجی مقیم ایران برای بازدید از ظرفیت های استان ضروری است.

همتی اظهارداشت: باید مسئولان ذیربط با سفرا و رایزنان بازرگانی خارج از کشور نیز ارتباط داشته باشند و با حضور موفق در بازارهای بین المللی نسبت به رونق فضای کسب و کار اقدام کنند.

وی اضافه کرد: متاسفانه جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و حتی صادرات متکی به یک برنامه ریزی مدون نیست و با سلیقه و علاقه شخصی افراد رقم می خورد که این نقیصه باید برطرف شود.

همتی گفت: با همه کارهای انجام شده در سال جاری از وضعیت موجود راضی نیستم و تا ایده آل فاصله داریم و باید با دادن برنامه منظم شرایط بهتر شود.

وی بیان کرد: اتاق بازرگانی، مرکز جذب سرمایه گذاری و امور اقتصادی باید دست بدست هم داده و تلاش کنند تا سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری در استان محقق شود.

همتی تصریح کرد: باید بن بستها را گشوده و راه را برای اشتغال و کارآفرینان هموار کنیم تا بیکاری در استان برطرف شده و اقتصاد رونق بگیرد.

استاندار قزوین در این جلسه برای واگذاری زمین به یک هیئت چینی برای احداث نیروگاه برق بادی، دعوت از استاندار کربلا، توسعه شبکه ریلی، توسعه مناسبت بین المللی دانشگاه بین المللی قزوین با روسیه، دستور لازم را صادر کرد.