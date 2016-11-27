به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح الله جمیری صبح یکشنبه در نشست فرمانده انتظامی استان و جمعی از مسئولین معاونت ها و فرماندهان انتظامی شهرستان‌های استان بوشهر اظهار داشت: بسیج در عرصه‌های مختلف حضوری گسترده دارد و آماده خدمت به مردم و این نظام و انقلاب است.

وی با اشاره به اینکه بسیج برای دشمنان و دوستان این نظام و انقلاب پدیده‌ای آشنا است، اضافه کرد: بسیج در بسیاری از کشور های منطقه نظیر عراق، سوریه و لبنان و ... الگوی موفقی بوده است.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با اشاره به اینکه بسیج موجبات نابودی دشمنان را در بلاد اسلامی را فراهم آورده است، خاطرنشان کرد: بسیج در عرصه محرومیت‌زدایی نیز حضوری گسترده و پرشور در صحنه داشته است.

وی بیان کرد: بسیج در ایجاد عمران و آبادانی و کمک به محرومین جامعه در سراسر استان کارنامه ی درخشانی را از خود به نمایش گذاشته است.

سردار جمیری با اشاره به روحیات بسیجی موجود در میان فرماندهان و مسئولین انتظامی استان یادآور شد: با وجود همین روحیات است که ما شاهد تلاش خستگی ناپذیر و شبانه روزی آنان در تمامی ایام و مناسبت‌ها در طول سال هستیم.

وی به اقدامات نیروی انتظامی استان در مبارزه با قاچاق کالا پرداخت و بیان داشت: نیروی انتظامی استان با تعامل و همکاری خوب خود با بسیج در راستای مبارزه با قاچاق کالا که تاثیر مستقیم بر روی تمامی صنایع و چرخ اقتصاد کشور و افزایش یا کاهش اشتغال دارد، داشته و در این راستا اقدامات قابل توجهی را به منصه ظهور رسانده است.

