تثبیت جایگاه چهارم جدول لیگ برتر برای تیم هدف پویان قم

مهدی میرزا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم هندبال هدف پویان جوان قم موفق شد این هفته در چارچوب لیگ برتر هندبال بانوان کشور به یک پیروزی دیگر دست یافته و جایگاه خود در رده چهارم جدول را تثبیت کند.

وی افزود: هدف پویان قم در هفته پنجم لیگ برتر هندبال زنان کشور به دیدار تیم سپاهان اصهان رفت و موفق شد میزبان خوشنام خود را در یک بازی برتر با نتیجه ۳۰ بر ۲۰ شکست دهد و ۲ امتیاز با ارزش این مسابقه را از اصفهان به دست بیاورد و چهار امتیازی شود.

مدیر عامل باشگاه هدف پویان جوان قم گفت: این برد، دومین پیروزی پی در پی تیم هدف پویان قم در لیگ برتر هندبال زنان بود به طوری که هدف پویان پیش از غلبه بر سپاهان، در قم برابر تیم هیئت هندبال استان البرز نیز به پیروزی رسیده بود.

میرزا حسینی بیان داشت: هدف پویان تا پایان نیم فصل لیگ برتر ۲ بازی دیگر در پیش دارد به طوری که ابتدا باید در قم با تیم شهرداری بم مسابقه دهد و سپس به تهران می‌رود تا در باربر تیم رده دومی تاسیسات دریایی قرار گیرد.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط تیم‌های مدعی و صدر جدولی و تفاوت‌های ساختاری تیم‌هایی چون هدف پویان با حریفان قدرتمندی مثل ذوب آهن و تاسیسات دریایی نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که هدف پویان برای قهرمانی بجنگد و حضور این تیم در میانه جدول نتیجه خوبی برای هدف پویان به شمار می‌رود.

مدیر عامل باشگاه هدف پویان جوان قم تصریح کرد: هزینه تیمداری در این سطح سرسام آور است به ویژه اینکه هدف پویان حامی مالی هم ندارد و به سختی هزینه مسابقات تامین می‌شود و هیچ یک از بازیکنان، مربیان و اعضای این باشگاه دستمزدی دریافت نمی‌کنند در حالی که در تیم‌های دیگر بازیکنان دستمزد خوبی می‌گیرند.