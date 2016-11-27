به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق یزدان شناس عصر یکشنبه در بازدید از مراکز پرورش شتر استان بوشهر اظهار داشت: شترداری از دیرباز در استان بوشهر رایج بوده و مزایای زیادی دارد که پرورش آن را در این استان ممتاز می‌کند.

یزدان‌شناس افزود: شتر یک دام کاملا وابسته به مرتع بوده و در استفاده از مرتع با هیچ دام دیگری رقابت ندارد و از علوفه یا گیاهان شور و خار استفاده می‌کند و معمولا با شرایط سخت محیطی و دمای بالا و پایین کاملا سازگار است.

شیوا آفرین رئیس مرکز جهاد کشاورزی دهستان انگالی نیز در خصوص پرورش شتر گفت: پرورش شتر در دهستان انگالی سابقه دیرینه دارد و شترداران از سالیان دور به این حرفه مشغول بوده اند.

وی گفت: شتر خواص زیادی دارد و پشم و کرک آن در صنعت عبابافی مورد استفاده قرار می گیرد که از مقبولیت بسیار خوبی برخوردار است.

