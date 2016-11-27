وزارت نفت به مسائل اجتماعی در استان بوشهر بیشتر توجه کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، محمد حسن باستی در نشست کارگروه امور زیربنایی استان بوشهر با موضوع بررسی ایجاد شهر جدید پارس در استان بوشهر اظهار داشت: رویکرد مشاور طرح که در این جلسه عنوان کرد، رویکردی نبود که مباحث اجتماعی اسکان و ایجاد شهر جدید را پاسخ دهد.

وی بیان کرد: همچنین اهدافی که تعریف شده برای شهر جدید پارس با توجه به ضرورت حذف طرح اقماری وزارت نفت عنوان شده است و مذاکرات گسترده‌ای هم با نفت داشتیم و حضور صنعت نفت و گاز در جنوب استان پیامدهای گسترده‌ای داشته و بیش از اینکه فرصت باشد موجب شده تا فرصت‌های ما بسوزد.

معاون استاندار بوشهر با بیان اینکه حضور صنعت نفت و گاز مخاطرات جدی در استان ایجاد کرده است، افزود: باید به مدیریت سکونتگاه‌های استان اهمیت جدی داده شود، ضمن اینکه ایجاد شهرهای انحصاری و خاص نفت در کشور، تجربه‌ای کاملا ناموفق است.

باستی گفت: سیاست استان بوشهر این نیست که شهر جدید دیگری برای وزارت نفت در استان پیش‌بینی کنیم ضمن اینکه وزارت نفت هم باید به مسائل اجتماعی در استان توجه بیشتری کند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به حضور صنعت نفت در استان، باید هزینه حضور و استفاده از منابع خدادادی این منطقه را هم بپردازد.

معاون استاندار بوشهر اضافه کرد: افقی که مشاور طرح شهر جدید پارس طراحی کرده افقی نیست که با نظر وزارت نفت که به دنبال ایجاد ۷ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی است همخوانی داشته باشد.

باستی گفت: وزارت نفت باید فرصت‌های توسعه‌ای ۵ شهری که قرار است شهر جدید پارس در اطراف آن ایجاد شود را پیش‌بینی و خدمات روبنایی برای جمعیت را تأمین کند.

وی با اشاره به تجربه ناموفق شهرک توحید جم در استان بوشهر افزود: نمی‌خواهیم در نقطه‌ای دیگر در استان به اختلافات طبقاتی دامن بزنیم بلکه به دنبال این هستیم تا حضور نفت در مراکز جمعیتی در محلاتی باشد که در بافت فعلی شهری موجود قرار گیرد.