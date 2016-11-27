وقف به عنوان پشتوانه اقتصاد دین ماندگاری بالایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس ایزدی صبح امروز یکشنبه در نشست با خبرنگاران در نخستین روز از دهه وقف با عنوان وقف و رسانه، اهمیت این حوزه را مهم دانست و اظهار داشت: وقف پشتوانه اقتصاد دین است و آثار و برکات زیادی در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد.

وی با بیان اینکه ملاک برتری وقف نسبت به سایر احسان های مالی، پیوستگی و ماندگاری آن است، افزود: واقف با وقف اموال خود در راه خیر نام خود را جاودانه می کند و این یکی از مصادیق جهاد با اموال در راه خداست.

به گفته ایزدی ترویج سنت حسنه وقف و تشویق افراد خیر به وقف های جدید و مورد نیاز جامعه، عمل به منویات مقام معظم رهبری و بیان آثار و برکات وقف در جامعه از جمله اهداف دهه وقف می باشد.

وی از اجرای ۳۰ برنامه در ایام دهه وقف خبر داد و تصریح کرد: دایر کردن ایستگاه مشاوره وقف، نشست وقف و روحانیون، برپایی ایستگاه وقف و سلامت، همایش یاوران وقف، نشست با استادان حوزه و دانشگاه در خصوص وقف و اقتصاد مقاومتی، همایش وقف و دانشجو، نشست با خیران از جمله مهم ترین برنامه های مدنظر در این ایام می باشد.

ایزدی همچنین تهیه ویژه نامه «وقف احسان ماندگار»، تهیه محصولات فرهنگی، اعزام روحانیون و مبلغان به مناطق محروم و بقاع متبرکه، برپایی خیمه های معرفت و نواختن زنگ وقف در مدارس با عنوان وقف و دانش آموز، برگزاری مسابقات فرهنگی با موضوع وقف و ... را دیگر برنامه های مربوط در دهه وقف اعلام کرد.

به گفته وی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قروه مدیریت و تولیت بزرگترین موقوفه استان کردستان را به عهده دارد.

دهه وقف امسال به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل از هفتم تا شانزدهم آذرماه سال جاری با شعار «همه واقف باشیم» برگزار می شود.۵۴