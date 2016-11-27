رمال کلاهبردار را شناسایی کنید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ ستار خسروی اظهار داشت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری یک رمال از آنان، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری این پلیس قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در تحقیقات تخصصی کارآگاهان مشخص شد فرد مذکور با تبلیغ احضار جن، فال قهوه، رمالی، توانایی در بخت گشایی و شفای بیماران با دریافت وجوه از مشتریان اقدام می کرده اما پس از مدتی افراد مراجعه کننده به وی متوجه می شدند که وی قادر به عملی کردن گفته های خود نیست.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان ابراز داشت: ماموران با تشکیل پرونده طی هماهنگی با مقام قضایی به محل سکونت این کلاهبردار حرفه ای اعزام و وی را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و ده ها قلم طلسم و سنگ های تزئینی و کتاب های انحرافی کشف شد.

وی با بیان اینکه سه نفر تا کنون از این متهم شکایت کردند گفت: یکی از این افراد برای احضار ارواح جهت حل مشکلات خانوادگی اش ۱۷ میلیون تومان پرداخت کرده بود و دو نفر دیگر نیز برای رهایی از ورشکستگی و حل مشکلات مالی خود مبلغ ۱۰ و ۱۵ میلیون تومان را پرداخت کرده بودند.

سرهنگ خسروی گفت: این متهم ۲۷ ساله که مدرک تحصیلی وی نیز زیر دیپلم است تا کنون به ده ها فقره کلاهبرداری از مشتریان خود اقرار کرده است.

وی اضافه کرد: تصویر متهم برابر دستور مقام قضایی جهت شناسایی مالباختگان در اختیار رسانه ها قرار می گیرد و از تمام کسانی که توسط این رمال کلاهبردار متضرر شدند می خواهیم که برای تنظیم شکایت خود به اداره جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی مرکز استان واقع در خیابان قائمیه مراجعه کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان در عین حال به خبرنگار ما گفت: به شهروندان توصیه می کنیم برای رهایی از مشکلات روحی و روانی، خانوادگی و مالی خود دست به دامان افراد رمال و فالگیر نشوند چرا که ادعاهایی که این افراد می کنند همگی کذب بوده و قادر به برآورده کردن نیازهای آنها نیستند.

وی گفت: شهروندان می بایست مشکلات خود را از طریق مجاری قانونی و با مشورت گرفتن از مشاوره ها و متخصصین امر حل کنند و مطمئن باشند فردی که از تحصیلات کمی برخوردار بوده و خود غرق در مشکلات است هرگز نمی تواند مشکلات دیگران را حل کند.