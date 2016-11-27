عباسعلی کدخدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در فرمت تعرفه های انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا اظهارداشت: در جلسه اخیر شورای نگهبان فرمت این تعرفه ها مورد موافقت شورا قرار گرفت و از نظر کارشناسان شورای نگهبان بلامانع تلقی شد.

وی تاکید کرد: همیشه تاکید کرده ایم که بکارگیری این تعرفه ها باید با رعایت ملاحظات امنیتی صورت گیرد که قابلیت جعل و کپی برداری نداشته باشد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین از موافقت این شورا با بکارگیری تجهیزات الکترونیکی خاص برای احراز هویت رای دهندگان در راستای الکترونیکی شدن انتخابات خبر داد و گفت: سازوکار فنی این موضوع که از طرف وزارت کشور به عنوان یک گام در الکترونیکی شدن انتخابات ارائه شده بود، از سوی کارشناسان شورا تائید شد و قرار شد بعد از اخذ تائیدیه های امنیتی اقدام کنند.

کدخدایی خاطرنشان کرد: این مسئله پیش از این نیز یک بار به صورت آزمایشی و در برخی حوزه ها در انتخابات مجلس هشتم انجام شده بود اما با توجه به کامل نشدن آن، اقدامات دیگری از سوی وزارت کشور صورت گرفت که از سوی شورای نگهبان تائید شد.