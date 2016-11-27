ویروس جدید آنفلوانزا را رصد می کنیم/پرندگان مبتلا می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا ، دکتر محمد مهدی گویا در تشریح این ویروس، اظهارداشت: نام ویروس آنفلوانزای پرندگان H۵N۸ است و یکی از ویروسهای نسبتا جدید آنفلوانزا به شمار میآید. این ویروس از سال ۲۰۱۰ ابتدا در قسمتهای جنوب شرق و شرق آسیا شناسایی شد. موارد ابتلای پرندگان به این ویروس نیز از کشورهای متعددی گزارش شد و چندین کشور اروپایی و آسیایی را درگیر کرد.
وی ادامه داد: این ویروس پرندگان را مبتلا میکند و تا به حال مورد ابتلای انسانی آن دیده نشده است. اما نمیتوان احتیاط را در این مورد از دست داد .
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت تاکید کرد: تمام اقداماتی که در مورد سایر ویروسهای آنفلوآنزای پرندگان باید انجام شود، برای این بیماری نیز صورت میگیرد؛ یعنی تمام کسانی که با این پرندگان در تماس بودند تحت مراقبت قرار میگیرند، واکسینه میشوند و هرنوع علایمی از بیماری که در آنها دیده شود از نظر ابتلا به آنفلوآنزا مورد بررسی قرار میگیرند.
گویا با بیان اینکه وزارت بهداشت با سازمان دامپزشکی در زمینه تبادل اطلاعات و اقدامات پیشگیرانه و مراقبتی در ارتباط است، به مردم توصیه کرد: اگر پرنده مردهای مشاهده شد، باید به سازمان دامپزشکی اطلاع داده شود. همچنین مردم از تماس با پرندگان تلف شده خودداری کنند.
وی یادآور شد: سازمان دامپزشکی دستورالعملهای ویژهای را در اختیار صاحبان مرغداریها و کسانی که با پرنده سر و کار دارند، قرار داده است.
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