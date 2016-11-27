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۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۱۳

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اردبیل:

نتایج اولیه سرشماری اردبیل با تأخیر اعلام می‌شود

نتایج اولیه سرشماری اردبیل با تأخیر اعلام می‌شود

اردبیل – معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن سال جاری در استان اردبیل با تأخیر اعلام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز دهقان بعدازظهر یکشنبه در حاشیه جمع‌بندی اطلاعات سرشماری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: قرار بود در هفته جاری نتایج اولیه سرشماری استان مشخص شود.

وی افزود: بااین‌وجود فعلاً اطلاعات تجمیع شده در دست نیست و حتی میزان ثبت‌نام خانوارهای غایب نیز مشخص نشده است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تأکید کرد: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران قرار بود خانوارهای غایب به سایت مراجعه کرده و ثبت‌نام کنند و هنوز سایت سرشماری فعال است.

دهقان تأکید کرد: فعلاً اطلاعات کلی ثبت‌نامی‌ها جمع‌بندی نشده و به همین دلیل اعلام نتایج اولیه در هفته جاری مقدور نخواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد با تجمیع اطلاعات در هفته آینده بتوان به نتایج اولیه سرشماری دست یافت.

کد مطلب 3835465
محمد میرزایی ناطق

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