به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز دهقان بعدازظهر یکشنبه در حاشیه جمعبندی اطلاعات سرشماری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: قرار بود در هفته جاری نتایج اولیه سرشماری استان مشخص شود.
وی افزود: بااینوجود فعلاً اطلاعات تجمیع شده در دست نیست و حتی میزان ثبتنام خانوارهای غایب نیز مشخص نشده است.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تأکید کرد: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران قرار بود خانوارهای غایب به سایت مراجعه کرده و ثبتنام کنند و هنوز سایت سرشماری فعال است.
دهقان تأکید کرد: فعلاً اطلاعات کلی ثبتنامیها جمعبندی نشده و به همین دلیل اعلام نتایج اولیه در هفته جاری مقدور نخواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرد با تجمیع اطلاعات در هفته آینده بتوان به نتایج اولیه سرشماری دست یافت.
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