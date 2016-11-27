به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز دهقان بعدازظهر یکشنبه در حاشیه جمع‌بندی اطلاعات سرشماری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: قرار بود در هفته جاری نتایج اولیه سرشماری استان مشخص شود.

وی افزود: بااین‌وجود فعلاً اطلاعات تجمیع شده در دست نیست و حتی میزان ثبت‌نام خانوارهای غایب نیز مشخص نشده است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تأکید کرد: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران قرار بود خانوارهای غایب به سایت مراجعه کرده و ثبت‌نام کنند و هنوز سایت سرشماری فعال است.

دهقان تأکید کرد: فعلاً اطلاعات کلی ثبت‌نامی‌ها جمع‌بندی نشده و به همین دلیل اعلام نتایج اولیه در هفته جاری مقدور نخواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد با تجمیع اطلاعات در هفته آینده بتوان به نتایج اولیه سرشماری دست یافت.