زمینه حضور افراد صاحب تریبون در خراسان شمالی فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی ایرانی، پیش از ظهر امروز در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی خراسان شمالی بابیان اینکه پس از توافق برجام، عده‌ای به سبب منافع خود و یا نگرانی از توفیق دولت تدبیر و امید، فضای جامعه را تند کردند، اظهار کرد: التهاب تصنعی و به حاشیه بردن مسائل مهم و موفقیت‌های بزرگ، از اهداف این افراد است.

ایرانی عنوان کرد: امروز دولت در اطلاع‌رسانی تنها است و کمتر رسانه‌ای به کاهش ۳۰درصدی تورم، این قول اقتصادی مهارنشدنی می‌پردازد و یا کمتر رسانه منصفی از موفقیت‌های طرح تحول نظام سلامت صحبت می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه باید در تحلیل مسائل کشور تفکر بسیجی را پیاده‌سازی کرد، از رسانه‌ها، صاحبان تریبون، روحانیت و تمام کسانی که مرجع رفع مشکلات هستند و مردم نیز به آن‌ها توجه دارند، خواست تا با تفکر بسیجی به قضاوت و کمک دولت بیایند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با اشاره به فضای آرام حاکم بر استان و تعامل مجموعه مدیران استانی، اظهار کرد: ما نمی‌خواهیم این فضای حاکم شکسته شود، بنابراین موظف هستیم تا بر اساس قانون، زمینه حضور افراد صاحب تریبون را در استان فراهم کنیم.

ایرانی با تأکید بر اینکه نباید در این زمینه سلیقه‌ای عمل کنیم، تصریح کرد: اگر قانون اجازه داده است تا فردی بر اساس قانون صحبت و اظهارنظر کند، بنابراین چه آن فرد منتقد دولت باشد و چه حامی دولت، موظف هستیم بستر قانونی برای حضورش را فراهم کنیم.

وی با اشاره به دو انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا و نیز انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده، اظهار کرد: برای برگزاری انتخابات سالم، معیار قانون و رأی مردم است و هر آنچه باشد ما نیز احترام خواهیم گذاشت، چراکه چارچوب وظایف خود و هیئت‌های نظارت را می‌دانیم.

وی اضافه کرد: بنابراین نه در کار کسی دخالت می‌کنیم و نه می‌گذاریم کسی در کار ما دخالت کند، علاوه بر این تمام تلاش هم باید بر حفظ جایگاه‌ها و احترام متقابل باشد تا شأن جایگاهی آسیب نبیند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی خطاب به مدیران روابط عمومی حاضر در جلسه تأکید کرد: به سیاست‌های دولت وفادار بمانید، چراکه شما کارمند دولت هستید و اگر احساس می‌کنید نمی‌توانید این‌گونه باشید با احترام کنار بروید تا افراد دیگری بیایند و همسو باسیاست‌های دولت فعالیت کنند.

ایرانی بابیان اینکه مدیران روابط عمومی باید در جهت رضایت مردم و نیز رسیدن به هدف‌گذاری‌های مجموعه دستگاه خود، فعالیت کنند، تصریح کرد: روابط عمومی باید خردورز و چشم بینای دستگاه اجرایی باشد.