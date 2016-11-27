مصوبه ایجاد پارک علم و فناوری در استان مورد موافقت قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محنایی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با پیگیریهای ویژه و مستمر استاندار استان، موافقت اولیه با ایجاد پارک علم و فناوری استان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام شد.

وی بیان داشت: برای ایجاد این پارک، با درخواست ردیف اعتباری مستقل برای پارک علم و فناوری استان از سازمان برنامه و بودجه کشور موافقت شده است.

محنایی اظهار داشت: با موافقت اجرای این طرح، یکی از مصوبات معطل مانده ۱۰ساله اخیر محقق می شود.

وی افزود: اجرای این مصوبه در سفرهای مختلفی که مسئولان کشوری به استان داشتند توسط استاندار مطرح شد که با پیگیریهای مداوم اجرای آن مورد موافقت قرار گرفت.