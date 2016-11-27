علیرضا صحرائیان در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: موکب امام سجاد(ع) توسط مردم شهرستان جهرم در مسیر پیاده روی زائران حرم امام رضا(ع) همزمان با سالروز شهادت این امام همام برپا شده است.
وی افزود: جهرمیها با کمکهای نقدی و غیرنقدی خود برای راهاندازی این موکب در مشهد عشق و علاقه وافر خود به ائمه(ع) را نشان داده تا همچون گذشته افتخار خادمی امام رضا(ع) به نام آنها ثبت و ضبط شود.
فرماندار ویژه شهرستان جهرم گفت: این موکب که برای نخستین بار توسط جهرمیها برپا شده تا روز شهادت ثامن الحجج(ع) به استقبال و پذیرایی از زائران آن حضرت میپردازد.
صحرائیان ادامه داد: این موکب در ۶۰ کیلومتری مشهد مقدس برپا شده و ۱۰ نفر از بسیجیان جهرمی آماده پذیرایی از زائران هستند.
