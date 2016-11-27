افتتاحیه چهارمین جشنواره جهانی هنر مقاومت در موسسه صبا

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از جشنواره جهانی «هنر مقاومت» در چهار رشته نقاشی، پوستر، کارتون و کاریکاتور و آثار حجمی برگزار و آثار منتخب به نمایش گذاشته می شود.

۴ هزار و ۳۶۲ اثر از ۷۱ کشور به دبیرخانه جشنواره رسیده است که به ترتیب یک هزار و ۴۰۶ اثر مربوط به هنرمندان بین المللی و ۲ هزار و ۹۵۶ اثر مربوط به هنرمندان داخلی بوده است.

همچنین به مناسبت جشنواره ورک شاپ های حضوری و غیر حضوری در ۱۸ استان کشور برگزار شده است.

مراسم افتتاحیه جشنواره شنبه مورخ ۲۰ آذر ماه و اختتامیه و آیین تجلیل از هنرمندان برگزیده بخش های مختلف هنری ۱۸ دی ماه مصادف با ولادت با سعادت امام حسن عسگری (ع) در سالن ایران موسسه فرهنگی هنری صبا برگزار خواهد شد.