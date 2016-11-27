  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۳۸

اطلاعیه جامعه مدرسین در پی حادثه قطار مسافربری در سمنان

اطلاعیه جامعه مدرسین در پی حادثه قطار مسافربری در سمنان

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور اطلاعیه‌ای در پی حادثه تصادف قطار مسافربری در سمنان، نسبت به جانباختن تعدادی از هموطنان در این حادثه واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پی حادثه تصادف قطار مسافربری در سمنان اطلاعیه‌ای صادر کرد. اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم  به شرح زیر است:

حادثه دردناک تصادف قطار و جانباختن جمعی از مسافران حرم رضوی و زوار علی بن موسی الرضا(ع) موجب اندوه و تاسف شد؛ آنچه در این حادثه دردناک به علت قصور یا تقصیر اتفاق افتاد خانواده‌های بسیاری را عزادار کرد.

در ادامه این اطلاعیه با تاکید بر اینکه مسؤولان اجرایی باید هر چه سریع‌تر با پیگیری و رسیدگی به وضعیت مصدومان بپردازند، خاطرنشان شده است: مسوولان لازم است برای تأمین امنیت و سلامت مردم در سفرهای داخلی تلاش کنند و با برنامه‌ریزی و مدیریت، حافظ جان و سلامت مردم باشند تا راه تکرار بر چنین حوادث غمباری بسته شود.

در پایان این بیانیه تاکید شده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های جانباختگان این حادثه تلخ، از خداوند متعال‌ برای‌ مجروحان‌، شفای عاجل‌ و برای جانباختگان‌ طلب مغفرت‌ و رحمت می‌کند.

کد مطلب 3835483

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها