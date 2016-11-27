اطلاعیه جامعه مدرسین در پی حادثه قطار مسافربری در سمنان

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پی حادثه تصادف قطار مسافربری در سمنان اطلاعیه‌ای صادر کرد. اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به شرح زیر است:

حادثه دردناک تصادف قطار و جانباختن جمعی از مسافران حرم رضوی و زوار علی بن موسی الرضا(ع) موجب اندوه و تاسف شد؛ آنچه در این حادثه دردناک به علت قصور یا تقصیر اتفاق افتاد خانواده‌های بسیاری را عزادار کرد.

در ادامه این اطلاعیه با تاکید بر اینکه مسؤولان اجرایی باید هر چه سریع‌تر با پیگیری و رسیدگی به وضعیت مصدومان بپردازند، خاطرنشان شده است: مسوولان لازم است برای تأمین امنیت و سلامت مردم در سفرهای داخلی تلاش کنند و با برنامه‌ریزی و مدیریت، حافظ جان و سلامت مردم باشند تا راه تکرار بر چنین حوادث غمباری بسته شود.

در پایان این بیانیه تاکید شده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های جانباختگان این حادثه تلخ، از خداوند متعال‌ برای‌ مجروحان‌، شفای عاجل‌ و برای جانباختگان‌ طلب مغفرت‌ و رحمت می‌کند.