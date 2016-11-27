به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اوقاف و امور خیریه اردبیل حجت‌الاسلام اکبر قیامی بعدازظهر یکشنبه در تشریح برنامه‌های دهه وقف در اردبیل تصریح کرد: همزمان با سراسر کشور برنامه‌های دهه وقف استان با شعار «همه واقف باشیم» برگزار می‌شود.

وی به برگزاری محافل انس با قرآن در امامزادگان، برپایی ایستگاه‌های وقف و برگزاری همایش یاوران وقف اشاره کرد و افزود: علاوه بر این در دهه وقف تجلیل از خادمان و یاوران وقف و هیئت‌امنای امامزادگان برنامه‌ریزی شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان به برپایی خیمه‌های معرفت اشاره کرد و بیان داشت: در این ایام نشست‌های صنفی با بازاریان، فرهنگیان و اساتید برگزار می‌شود.

به گفته قیامی ترویج وقف به عنوان صدقه پایدار را محور تمامی برنامه‌ها دانست و گفت: به منظور فرهنگ‌سازی اهمیت وقف در این ایام از ظرفیت روحانیان و کارشناسان استفاده می‌شود.