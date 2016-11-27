پیروزی پرسپولیس در دیداری تدارکاتی/ جانشین بیرانوند هم مصدوم شد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۲:۳۰ امروز یکشنبه در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه شهید کاظمی به مصاف تیم دانشجویان ایران رفت که این مسابقه در نهایت با برتری ۷ بر یک سرخپوشان خاتمه یافت.

* در این مسابقه ابتدا کادر فنی تیم دانشجویان به سمت برانکو رفتند و خوش و بش گرمی با سرمربی کروات داشتند.

* علی اکبر طاهری و ترکاشوند نیز پیش از شروع این بازی در ورزشگاه کاظمی حضور پیدا کردند و از شرایط ورزشگاه بازدید به عمل آوردند.

* سامان آقا زمانی بازیکن پیشین پرسپولیس امروز در ورزشگاه شهید کاظمی حاضر شد و با مسئولان پرسپولیس دیدار و گفتگو کرد.

* طبق اعلام باشگاه پرسپولیس این مسابقه پشت درهای بسته و در غیاب هواداران و خبرنگاران برگزار شد.

* مرتضی قدیمی پور و سید علی فاطمی بازیکنان پیشین پرسپولیس بودند در ترکیب تیم دانشجویان قرار داشتند که پیش از آغاز بازی با همبازیان سابق خود در پرسپولیس خوش و بش گرمی داشتند.

* کامیابی نیا دو بار و پریموف، زاهدی، علی علیپور، حمیدرضا طاهرخانی و محمد رحمتی گلزنان پرسپولیس در این بازی بودند.

* همچنین رادوشویچ در اوایل نیمه اول مسابقه از ناحیه کمر دچار مصدومیت شد و از بازی بیرون آمد و درویش وند درون دروازه سرخپوشان ایستاد.

* ماهینی زوج سید جلال حسینی در دفاع پرسپولیس در این مسابقه بود.