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۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۵۲

پیروزی پرسپولیس در دیداری تدارکاتی/ جانشین بیرانوند هم مصدوم شد!

پیروزی پرسپولیس در دیداری تدارکاتی/ جانشین بیرانوند هم مصدوم شد!

تیم فوتبال پرسپولیس در دیداری تدارکاتی موفق شد تیم دانشجویان ایران را با هفت گل شکست دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۲:۳۰ امروز یکشنبه در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه شهید کاظمی به مصاف تیم دانشجویان ایران رفت که این مسابقه در نهایت با برتری ۷ بر یک سرخپوشان خاتمه یافت.

* در این مسابقه ابتدا کادر فنی تیم دانشجویان به سمت برانکو رفتند و خوش و بش گرمی با سرمربی کروات داشتند.

* علی اکبر طاهری و ترکاشوند نیز پیش از شروع این بازی در ورزشگاه کاظمی حضور پیدا کردند و از شرایط ورزشگاه بازدید به عمل آوردند.

* سامان آقا زمانی بازیکن پیشین پرسپولیس  امروز در ورزشگاه شهید کاظمی حاضر شد و با مسئولان پرسپولیس دیدار و گفتگو کرد.

* طبق اعلام باشگاه پرسپولیس این مسابقه پشت درهای بسته و در غیاب هواداران و خبرنگاران برگزار شد.

* مرتضی قدیمی پور و سید علی فاطمی  بازیکنان پیشین پرسپولیس بودند در ترکیب تیم دانشجویان قرار داشتند که پیش از آغاز بازی با همبازیان سابق خود در پرسپولیس خوش و بش گرمی داشتند.

* کامیابی نیا دو بار و پریموف، زاهدی، علی علیپور، حمیدرضا طاهرخانی و محمد رحمتی گلزنان پرسپولیس در این بازی بودند.

* همچنین رادوشویچ در اوایل نیمه اول مسابقه از ناحیه کمر دچار مصدومیت شد و از بازی بیرون آمد و درویش وند درون دروازه سرخپوشان ایستاد.

* ماهینی زوج سید جلال حسینی در دفاع پرسپولیس در این مسابقه بود.

کد مطلب 3835491

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