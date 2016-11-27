اعلام محدودیت های ترافیکی تعطیلات در محورهای مواصلاتی مازندران

سرهنگ محمدرضا خسرویان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، ضمن تسلیت به مناسبت سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا (ع)، گفت: با توجه به پیش بینی حجم فزاینده سفرها در روزهای پایانی ماه صفر، به منظور افزایش ایمنی، ایجاد کشش و تسهیل در امر عبور و مرور وسایل نقلیه، محدودیت‌های ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان اعمال خواهد شد.

وی افزود: تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز امروز (یکشنبه) هفتم اذرماه تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۱۲ آذرماه از محورهای "کرج- چالوس"، "هراز" ، " فیروزکوه" و بالعکس ممنوع است.

سرپرست پلیس راه فرماندهی انتظامی استان، تصریح کرد: تردد انواع تریلر و کامیون از محور کرج- چالوس کماکان ممنوع است و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ تا ساعت ۲۳ امروز یکشنبه از "مرزن آباد" به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام ماموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ تا ساعت ۲۳ همان روز از کرج به سمت مرزن آباد به صورت یک طرفه خواهد بود.

سرهنگ خسرویان، خاطر نشان کرد: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ تا ساعت ۲۴ روز جمعه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام ماموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ تا ساعت ۲۴ همان روز از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یک طرفه خواهد بود.

وی افزود: تردد کلیه تریلرها از محور هراز کماکان ممنوع است و تردد کلیه کامیون‌ها وکامیونت ها به استثنای حامل موادسوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تاساعت ۲۴ امروز یکشنبه و همچنین از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۲۲ روزهای دوشنبه و پنج شنبه هشتم و یازدهم آذرماه و نیز از ساعت ۶ صبح روز جمعه تا ساعت ۶ صبح روز شنبه ۱۳ آذرماه از محور هراز ممنوع است.

سرپرست پلیس راه مازندران با اشاره به اینکه در صورت وجود ترافیک با هماهنگی‌های قبلی، تردد کلیه کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۶ صبح تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه دهم آذرماه از محور هراز ممنوع اعلام خواهد شد.

وی گفت: تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ تا ساعت ۲۳ روز جمعه از "رودهن" به سمت آمل ممنوع است و از ساعت ۱۶ تا ساعت ۲۳ همان روز از" آب اسک" به سمت "تهران" به صورت یک طرفه انجام می‌پذیرد.

سرهنگ خسرویان همچنین به محدودیت‌های ترافیکی در محور "فیروزکوه" اشاره کرد و افزود: تردد کلیه تریلرها به استثنای حامل موادسوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ساعت ۲۳ امروز یکشنبه از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۲۲ روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه همین هفته از "تهران به قائم شهر" و بالعکس ممنوع است.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه فرماندهی انتظامی استان با شماره ۰۱۱۲۱۸۲۹۳۴ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه‌های استان است.