۱۲۰۰ نیروگاه خورشیدی برای مددجویان کرمانی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی صادقی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه مجمع نمایندگان استان کرمان، گفت: ایجاد تحول در مجموعه کمیته امداد به منظور محرومیت زدایی از خانوارها در اولویت قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه ۱۰۰ هزار نفر زیر پوشش کمیته امداد استان کرمان هستند، افزود: این آمار با پرداخت تسهیلات اشتغال در حال کاهش است.

صادقی ادامه داد: چهار هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد به دلیل افزایش درآمد از دریافت مستمری خارج شده اند و دیگر خدمات امدادی به آنها ارائه می‌شود.

وی با اشاره به کاهش پنج تا ۱۰ درصد مستمر بگیران کمیته امداد، اظهار کرد: در اجلاس مدیران کمیته امداد در شهر قم پیشنهاد شد که هزینه ناشی از محل خروج مددجو از حمایت، به استان برگشت داده شود تا در دیگر موارد خرج شود.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان ادامه داد: دو هزار جهیزیه در استان کرمان از محل خروج مددجو از حمایت تامین شد.

وی با تاکید به اینکه نسبت به سال گذشته سهمیه کمیته امداد از اعتبارات کاهش یافته است، افزود: سال گذشته ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات و اعتبار داشتیم که بیشترین سهم در کشور بوده و ۷۵ میلیارد تومان را جذب کردیم و امسال به ۴۵ میلیارد تومان رسیده است.

صادقی تصریح کرد: پروژه ایجاد نیروگاه های خورشیدی کوچک برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در استان کرمان در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: قرار شده هزار و ۲۰۰ نیروگاه چهار کیلوواتی خورشیدی در نقاط مختلف استان کرمان که اداره برق آن را تایید کند و بهره‌وری بالاتری دارد، برای مددجویان ایجاد کنیم.