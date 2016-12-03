به گزارش خبرنگار مهر، به لحاظ فنی استقلال وقتی نکونام و در نهایت آندرانیک تیموریان را از دست داد، همه رویاهایش را هم از دست داد. آمار می گوید بهترین دوران استقلال در دهه اخیر به روزهایی برمی‌گردد که فتح الله زاده موفق شد نکونام را از اوساسونا به استقلال بیاورد. آن روزها وقتی مدیر استقلال گفت نکونام را به استقلال خواهد آورد خیلی‌ها باور نکردند اما این اتفاق رخ داد و نتیجه آن کاملا مشهود بود.

استقلال با نکونام قهرمان لیگ سال ۹۱ -۹۲ شد. آن روزها استقلالی که امروز به سادگی آب خوردن از گسترش هم دو گل دریافت می کند در کل ۳۴ بازی تنها ۱۸ گل دریافت کرد و همین دروازه بان استقلال که تاکنون و در پایان هفته دوازدهم ۱۱ گل خورده دارد، ۲۱ کلین شیت داشت و در نهایت به آسیا هم رفت و با اضافه شدن تیموریان تا جمع چهارتیم برتر آسیای ۲۰۱۳ هم رسید.

در سال ۹۲ امیر قلعه نویی نکونام را کنار گذاشت و در نیم فصل هم تیموریان را رد کردند تا در انتهای فصل پنجم شوند، سال بعد استقلال با امیر قلعه نویی ششم شد. پس از آن استقلال با مظلومی سوم شد و امروز هم با منصوریان همچنان صدر جدول را ندیده و جالب اینکه هیچ دربی را هم نبرده است.

تنها در مقطعی که روزبه چشمی در تیم مظلومی فیکس و عالی بازی می کرد استقلال بیست هفته صدرنشینی را تجربه کرد اما با مصدومیت روزبه استقلالی که در هر دو جام با مظلومی مدعی قهرمانی بود هر دو جام را از دست داد و دربی را هم ۴ بر 2 باخت.

در واقع باید گفت پاشنه آشیل استقلال یا نقطه قوت این باشگاه همین منطقه هافبک دفاعی است. منطقه ای که امید ابراهیمی به تنهایی نمی تواند آن را پوشش دهد و در میان خریدهای این فصل استقلال هم گزینه ای وجود ندارد که کنار امید ابراهیمی قرار دهد.

در واقع باید گفت درگیری امیر قلعه نویی با نکونام و تیموریان و کنار گذاشتن این دو بازیکن از استقلال تاکنون هنوز به جانشین هایی که بتوانند چنین آماری از خود به جا بگذارند منجر نشده است. به واقع هم تیموریان و هم نکونام در استقلال بی جانشین مانده اند و بعد از جدایی این دو از استقلال این باشگاه روی خوش ندیده است.