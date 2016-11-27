فیلم/مشاور رئیس جمهور برای بررسی سانحه قطار سمنان وارد شاهرود شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر ترکان در راس گروهی متشکل از نماینده رئیس جمهور، معاون وزیر راه، نماینده راه آهن، استاندار آذربایجان شرقی و استاندار سمنان از صبح یکشنبه با حضور در راه آهن شاهرود مراحل بررسی چگونه وقوع این حادثه را آغاز کرده اند.

این کارگروه به دنبال دو هدف اساسی است که نخستین آنها آن است که اگر قصوری در حادثه برخورد دوقطار رخ داده، افراد مقصر مشخص شوند.

حادثه برخورد دو قطار در ایستگاه هفت خوان سمنان باعث کشته شدن ۴۵ نفر و زخمی شدن ۱۰۳ نفر از هموطنان مان شد.

هنوز ۹نفر از هموطنانمان در بیمارستان ها به سر می برند.