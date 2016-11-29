نمی توانم جلوی باشگاه استقلال رختخواب پهن کنم/مسئولان به فکرباشند

پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از مسئولین باشگاه استقلال گفت: من هم جزئی از پیشکسوتان استقلال هستم و امیدوارم همه به پیشکسوتان احترام بگذارند. بابت مطالباتم تنها یک بار به باشگاه رفتم که آن هم جواب مثبتی نشنیدم. نمی توانم مقابل باشگاه رختخواب پهن کنم تا مطالباتم را پرداخت کنند.

سرمربی پیشین استقلال افزود: قرارداد من هنوز با باشگاه استقلال فسخ نشده است و نمی دانم چرا قراردادم را فسخ نمی‌کنند.

مظلومی در ادامه گفت: می دانم افتخاری شرایط سختی در باشگاه دارد و باید مشکلات تیم را برطرف کند اما امیدوارم هر چه زودتر به مشکلات ما هم رسیدگی کرده زیرا ما هم خانواده داریم و هزینه های زندگی هم بالاست و خانواده هم از ما انتظار دارند.

وی در خصوص دیدارهایی که در هفته یازدهم لیگ برتر انجام شد، گفت: من قبل از شروع هفته یازدهم هم گفته بودم با توجه به تعطیلی درازمدتی که در لیگ به وجود آمده تیم ها آمادگی خوبی ندارند، نمی توانند روندی را که در گذشته داشتند ادامه دهند. متاسفانه وقتی تعطیلات طولانی می شود تیم ها مجبورند چندین بار بدنسازی کنند، همین مسئله باعث می‌شود تا از آن شرایط بازی دور شوند و تا می خواهند به مرز آمادگی برسند یک یا دو هفته طول خواهد کشید.

سرمربی پیشین استقلال در ادامه افزود: هفته یازدهم دقیقا به همین علت کیفیت مطلوب را نداشت و تیم ها نتوانستند بازی را که قبل از تعطیلات انجام می دادند، مقابل حریف هایشان به نمایش بگذارند.

مظلومی در خصوص دیدارهای استقلال برابر گسترش فولاد گفت: شاید بازیکنان استقلال با توجه به دو گلی که در نیمه اول بازی زدند، فکر می کردند برنده بازی هستند و در دقایق پایانی همین مشکل گریبان آنها را گرفت و مجبور شدند سه امتیاز را با یک امتیاز عوض کنند.

وی تاکید کرد: در زمان مربیگری من هم در استقلال چنین اتفاقاتی می افتد این مسئله طبیعی است و کادر فنی استقلال باید در این خصوص تمهیداتی بیاندیشد که بازیکنان خود را از پیش برنده نبینند. در خصوص دیدار پیکان و پرسپولیس هم باید بگویم بازی زیبایی را از دو تیم شاهد بودیم اما همین وقفه های طولانی در لیگ از کیفیت کار دو تیم کرده بود و آنها نتوانستند آن بازی همیشگی خود را ارائه دهند.

سرمربی پیشین استقلال در مورد دیدار این تیم برابر صبا از هفته دوازدهم لیگ برتر گفت: این دو تیم و کادر فنی آنها شناخت خوبی از یکدیگر دارند، با توجه به اینکه دو هفته پیش مقابل یکدیگر در جام حذفی بازی کرده اند مطمئنا برنامه خاصی برای این دیدار دارند و تنها به دنبال این هستند که بتوانند سه امتیاز بازی را کسب کنند.

مظلومی در ادامه افزود: به احتمال زیاد استقلال در این دیدار از خسرو حیدری و جانواریو از ابتدا بازی خواهد گرفت و این می تواند کمک موثری برای استقلال باشد. البته صبا هم دست و پا بسته نخواهد بود و با بازگشت مصدومانش می خواهد مقابل چشم هوادارانش در شهر قم استقلال را شکست داده و به سه امتیاز بازی دست پیدا کند.

وی در خصوص دیدار پرسپولیس و ماشین سازی نیز گفت: ماشین سازی تیم بسیار خوبی است و نفرات خوبی هم جذب کرده، اما هنوز به هماهنگی کامل نرسیده و به نظر من روز سختی مقابل پرسپولیسی خواهد داشت که چشم به قهرمانی دارد و نمی خواهد بعد از تساوی برابر پیکان ۳ امتیاز این دیدار را از دست داده و صدرنشینی را دوباره تقدیم تراکتورسازی کند.

سرمربی پیشین استقلال در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم با اتمام تعطیلات پی در پی لیگ شاهد بازی های زیبا و پرتماشاگر باشیم و از یک فوتبال فنی و جذاب لذت ببریم.