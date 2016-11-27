خبرنگاران جلسه کارگروه اقتصادی گلستان را ترک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جلسه کارگروه امور اقتصادی استان گلستان قرار بود راس ساعت ۱۲:۳۰ یکشنبه با حضور محمود ربیعی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گلستان و دیگر اعضای این کارگروه در سالن جلسات ساختمان شماره دو استانداری گلستان برگزار شود.

چندین خبرنگار از خبرگزاری‌ها برای پوشش این جلسه دعوت شده بودند که مانند همیشه راس ساعت در مکان برگزاری جلسه حضور یافتند.

با گذشت نیم ساعت از زمان تعیین شده برای آغاز جلسه، خبری از حضور مسئولان نشد تا خبرنگاران در واکنش به این تاخیر، جلسه را ترک کنند.

البته این در حالی بوده که هنگام ترک جلسه توسط خبرنگاران، اعلام شد که این جلسه تشکیل نمی شود.

متاسفانه تاخیر در جلسات و حتی برگزار نشدن آن با وجود دعوت از خبرنگاران به عادتی برای بسیاری از مسئولان استانی تبدیل شده است. این مساله در حالی است که خبرنگاران همواره در گرمترین و سردترین روزهای سال پیش از تمام مسئولان در جلسات حضور دارند ولی نه تنها از زحمات این قشر تا کنون تشکری نشده بلکه شاهد معطلی های چند ساعته در برگزاری جلسات هم هستند.